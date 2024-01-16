كأس الرابطة - طلائع الجيش يتعادل مع بيراميدز بهدف قاتل ويتصدر المجموعة

سجل يسري وحيد لاعب طلائع الجيش هدفا في الوقت القاتل من مواجهة بيراميدز ليمنح فريقه نقطة ثمينة.

وتعادل طلائع الجيش أمام بيراميدز بهدفين لكل فريق ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الرابطة.

سجل هدفي بيراميدز صامويل أوجو وعمرو طارق بالخطأ في مرماه، فيما أحرز هدفي الطلائع بول جوليوس ويسري وحيد.

التعادل رفع رصيد بيراميدز للنقطة الثانية في الترتيب الثالث للمجموعة الثانية، ووصل الطلائع للنقطة 4 في الصدارة.

فيما يأتي زد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وياتي فاركو في المركز الرابع برصيد نقطة.

وصف المباراة

وجاء الهدف الأول من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح طلائع الجيش على رأس بول جوليوس سدد كرة رائعة داخل الشباك في الدقيقة 33.

وسجل بيراميدز تمريرات قصيرة رائعة بين لاعبي بيراميدز ومن ثم تمريرة من وليد الكرتي إلى أوجو صامويل الذي سدد كرة رائعة داخل الشباك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وأضاف بيرايمدز الهدف الثاني بعد كرة عرضية أرضية من كريم حافظ من الطرف الأيسر ليحاول عمرو طارق مدافع طلائع الجيش تشتيت الكرة لتسكن الشباك في الدقيقة 67.

ونجح طلائع الجيش في تسجيل هدف التعادل بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء عن طريق أحمد متعب من ركلة حرة على رأس يسري وحيد الذي سدد الكرة داخل الشباك في الدقيقة 85.