التشكيل - ثلاثي دفاعي.. والشهري يقود هجوم السعودية أمام عمان
الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 18:54
كتب : FilGoal
يقود صالح الشهري هجوم منتخب السعودية في مواجهة عمان، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات كأس أمم آسيا 2023.
وتقام المباراة على ملعب استاد خليفة الدولي في ختام منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا.
ويتواجد منتخبا السعودية وعمان في المجموعة السادسة بمنافسات كأس آسيا والتي تضم إلى جوارهما فريقا تايلاند وقيرغيزستان.
وجاء تشكيل السعودية أمام عمان في كأس أمم آسيا
حراسة المرمى: أحمد الكسار
خط الدفاع: حسان التمبكنتي، على البليهي، على لاجامي.
خط الوسط: محمد كنو، سعود عبد الحميد، عبد الله الخيبري، ناصر الدوسري.
خط الهجوم: سالم الدوسري، سامي النجعي، صالح الشهري.
نرشح لكم
كأس آسيا - دراما الـ+98 واحتفال تحول إلى "تريند".. السعودية تقلب الطاولة على عمان انتهت كأس آسيا - السعودية (2) - (1) عمان.. انتصار قااااتل استبعاد فهد المولد من قائمة السعودية لـ كأس آسيا مواعيد مباريات الثلاثاء 16 يناير - أمم إفريقيا وكأس آسيا.. والرابطة المصرية كأس آسيا - سجل هدفين وأصيب.. المرضي يشعل اكتساح الأردن لماليزيا انتهت في كأس آسيا - ماليزيا (0)-(4) الأردن كأس آسيا - العراق يستهل البطولة بثلاثية في إندونيسيا انتهت كأس آسيا - العراق (3)-(1) إندونيسيا.. فوز أسود الرافدين
أخر الأخبار
1 من 10 ساعة | كوت ديفوار 2023