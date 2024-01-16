التشكيل - ثلاثي دفاعي.. والشهري يقود هجوم السعودية أمام عمان

الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 18:54

كتب : FilGoal

روبرتو مانشيني - إيطاليا

يقود صالح الشهري هجوم منتخب السعودية في مواجهة عمان، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات كأس أمم آسيا 2023.

وتقام المباراة على ملعب استاد خليفة الدولي في ختام منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا.

ويتواجد منتخبا السعودية وعمان في المجموعة السادسة بمنافسات كأس آسيا والتي تضم إلى جوارهما فريقا تايلاند وقيرغيزستان.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – تفاصيل انتقال محمد عبد الغني من الزمالك إلى البنك الأهلي أوسيمين يكشف موقفه من الانتقال للدوري الإنجليزي رحيل مورينيو عن روما ولعنة الموسم الثالث كأس الرابطة - طلائع الجيش يتعادل مع بيراميدز بهدف قاتل ويتصدر المجموعة

وجاء تشكيل السعودية أمام عمان في كأس أمم آسيا

حراسة المرمى: أحمد الكسار

خط الدفاع: حسان التمبكنتي، على البليهي، على لاجامي.

خط الوسط: محمد كنو، سعود عبد الحميد، عبد الله الخيبري، ناصر الدوسري.

خط الهجوم: سالم الدوسري، سامي النجعي، صالح الشهري.

منتخب السعودية كاس آسيا منتخب عمان
نرشح لكم
كأس آسيا - دراما الـ+98 واحتفال تحول إلى "تريند".. السعودية تقلب الطاولة على عمان انتهت كأس آسيا - السعودية (2) - (1) عمان.. انتصار قااااتل استبعاد فهد المولد من قائمة السعودية لـ كأس آسيا مواعيد مباريات الثلاثاء 16 يناير - أمم إفريقيا وكأس آسيا.. والرابطة المصرية كأس آسيا - سجل هدفين وأصيب.. المرضي يشعل اكتساح الأردن لماليزيا انتهت في كأس آسيا - ماليزيا (0)-(4) الأردن كأس آسيا - العراق يستهل البطولة بثلاثية في إندونيسيا انتهت كأس آسيا - العراق (3)-(1) إندونيسيا.. فوز أسود الرافدين
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - واحدة مع الأهلي وأخرى مع جنوب إفريقيا.. بيرسي تاو يهدر ركلة جزاء ضد مالي دقيقة | كوت ديفوار 2023
هداف الجمهورية ولاعب قادم من اليونان.. تعرف على 13 لاعب شاب في تدريبات الأهلي 10 دقيقة | الكرة المصرية
كأس آسيا - دراما الـ+98 واحتفال تحول إلى "تريند".. السعودية تقلب الطاولة على عمان 25 دقيقة | آسيا
استراحة أمم إفريقيا - جنوب إفريقيا (0)-(0) مالي.. نهاية الشوط الأول 56 دقيقة | كوت ديفوار 2023
مدرب تونس: خسارتنا ضد ناميبيا؟ الأرجنتين هُزمت في كأس العالم وفازت باللقب ساعة | كوت ديفوار 2023
كرنفال أمم إفريقيا – صاحب الإنجازات يكتب تاريخا يحدث لأول مرة.. هوتو رجل مباراة ناميبيا وتونس ساعة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - تاو يقود تشكيل جنوب إفريقيا أمام مالي ساعة | كوت ديفوار 2023
1 من 10 ساعة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصيلحي لـ في الجول: سعر مابولولو؟ قبل هدفه في الجزائر أم بعده؟ 2 أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. زيزو في خط الوسط وتريزيجيه أساسي أمام موزمبيق 3 انتهت أمم إفريقيا - مصر (2)-(2) موزمبيق.. تعادل الفراعنة 4 ذا بيست - وسط ذهول الجميع.. ميسي أفضل لاعب في العالم