التشكيل - ثلاثي دفاعي.. والشهري يقود هجوم السعودية أمام عمان

يقود صالح الشهري هجوم منتخب السعودية في مواجهة عمان، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات كأس أمم آسيا 2023.

وتقام المباراة على ملعب استاد خليفة الدولي في ختام منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا.

ويتواجد منتخبا السعودية وعمان في المجموعة السادسة بمنافسات كأس آسيا والتي تضم إلى جوارهما فريقا تايلاند وقيرغيزستان.

وجاء تشكيل السعودية أمام عمان في كأس أمم آسيا

حراسة المرمى: أحمد الكسار

خط الدفاع: حسان التمبكنتي، على البليهي، على لاجامي.

خط الوسط: محمد كنو، سعود عبد الحميد، عبد الله الخيبري، ناصر الدوسري.

خط الهجوم: سالم الدوسري، سامي النجعي، صالح الشهري.