خبر في الجول – تفاصيل انتقال محمد عبد الغني من الزمالك إلى البنك الأهلي

أعلن الزمالك اليوم الثلاثاء انتقال مدافعه محمد عبد الغني إلى البنك الأهلي رسميا.

فما هي تفاصيل الانتقال؟

حسبما علم FilGoal.com فإن انتقال عبد الغني إلى البنك الأهلي كلف خزائن الأخير ما يقرب من 5 ملايين جنيه.

كما تنازل عبد الغني عن 50% من مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك ليتمم انتقاله إلى صفوف البنك الأهلي.

وكان محمد عبد الغني يرتبط بتعاقده مع نادي الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري.

وانضم عبد الغني للزمالك قادما من نادي مصر في 2018.

المدافع البالغ 30 عاما شارك في 12 مباراة الموسم الجاري بقميص الأبيض.

وخاض بقميص الأبيض من انتقاله 184 مباراة سجل 4 وصنع 3.

وتوج خلال تلك الفترة بـ 8 ألقاب مختلفة بواقع 2 دوري مصري و3 كأس مصر و1 كأس السوبر المصري و1 الكونفدرالية و1 كأس السوبر الإفريقي.

ويحتل البنك الأهلي المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري المصري بعد مرور 11 جولة برصيد 9 نقاط.