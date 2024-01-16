خبر في الجول – تفاصيل انتقال محمد عبد الغني من الزمالك إلى البنك الأهلي

الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 18:50

كتب : إبراهيم رمضان

محمد عبد الغني - الزمالك ضد أبو سليم

أعلن الزمالك اليوم الثلاثاء انتقال مدافعه محمد عبد الغني إلى البنك الأهلي رسميا.

فما هي تفاصيل الانتقال؟

حسبما علم FilGoal.com فإن انتقال عبد الغني إلى البنك الأهلي كلف خزائن الأخير ما يقرب من 5 ملايين جنيه.

كما تنازل عبد الغني عن 50% من مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك ليتمم انتقاله إلى صفوف البنك الأهلي.

وكان محمد عبد الغني يرتبط بتعاقده مع نادي الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري.

وانضم عبد الغني للزمالك قادما من نادي مصر في 2018.

المدافع البالغ 30 عاما شارك في 12 مباراة الموسم الجاري بقميص الأبيض.

وخاض بقميص الأبيض من انتقاله 184 مباراة سجل 4 وصنع 3.

وتوج خلال تلك الفترة بـ 8 ألقاب مختلفة بواقع 2 دوري مصري و3 كأس مصر و1 كأس السوبر المصري و1 الكونفدرالية و1 كأس السوبر الإفريقي.

ويحتل البنك الأهلي المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري المصري بعد مرور 11 جولة برصيد 9 نقاط.

محمد عبد الغني الزمالك البنك الأهلي
نرشح لكم
محمد عبد الغني لـ في الجول: هذا سبب رفض العروض السابقة.. وأسعى ليعيدني البنك الأهلي للمنتخب هداف الجمهورية ولاعب قادم من اليونان.. تعرف على 13 لاعبا شابا في تدريبات الأهلي كما انفرد في الجول.. الزمالك يعلن انتقال محمد عبد الغني إلى البنك الأهلي خبر في الجول – قرار من معتمد جمال قبل سفر بعثة الزمالك إلى معسكر الإمارات مصدر من بلدية المحلة لـ في الجول: لا نستطيع التوصل لمكان فيبو أكيم مران الأهلي - أشعة جديدة لـ كوكا.. وإجازة 24 ساعة من كولر فينجادا: أتواصل مع الزمالك من أجل أزمة سبورتنج لشبونة.. وجاهز للعمل كمدرب حوار وسام أبو علي: سأرفع علم فلسطين مع الأهلي.. وتفاجئت بمستوى الفريق في المونديال
أخر الأخبار
مؤتمر مانشيني: نستحق الفوز على عمان.. وأغلقت ملف المستبعدين 2 دقيقة | آسيا
النسور تُعاقب تاو 19 دقيقة | كوت ديفوار 2023
الرابع على التوالي.. يوفنتوس يدمر ساسولو بثلاثية ويحذر إنتر 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - البنك الأهلي يفسخ تعاقده مع علاء عطا 39 دقيقة | ميركاتو
محمد عبد الغني لـ في الجول: هذا سبب رفض العروض السابقة.. وأسعى ليعيدني البنك الأهلي للمنتخب 57 دقيقة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - واحدة مع الأهلي وأخرى مع جنوب إفريقيا.. بيرسي تاو يهدر ركلة جزاء ضد مالي ساعة | كوت ديفوار 2023
هداف الجمهورية ولاعب قادم من اليونان.. تعرف على 13 لاعبا شابا في تدريبات الأهلي ساعة | الكرة المصرية
كأس آسيا - دراما الـ+98 واحتفال تحول إلى "تريند".. السعودية تقلب الطاولة على عمان ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصيلحي لـ في الجول: سعر مابولولو؟ قبل هدفه في الجزائر أم بعده؟ 2 أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. زيزو في خط الوسط وتريزيجيه أساسي أمام موزمبيق 3 ذا بيست - وسط ذهول الجميع.. ميسي أفضل لاعب في العالم 4 انتهت أمم إفريقيا - مصر (2)-(2) موزمبيق.. تعادل الفراعنة