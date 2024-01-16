أمم إفريقيا – تشكيل ناميبيا.. شالوليلي يقود الهجوم أمام تونس

دفع كولين بنيامين المدير الفني لمنتخب ناميبيا بالمهاجم بيتر شالوليلي في هجوم فريقه ضد تونس.

بيتر شالوليلي النادي : ماميلودي صنداونز ناميبيا تونس

ويلعب منتخب تونس ضد ناميبيا في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

وجاء تشكيل ناميبيا كالآتي:

المرمى: لويدت كازابوا

الدفاع: ريان نيامبا – كينيدي أموتينيا – لوبيني هاوكونجو

الوسك: برنس تيجويزا – أبسالوم ليمبوندي – بيتروس شيتيمبي – أبروسيوس بيتروس

الهجوم: بيتر شالوليلي – ديون هوتو

ويقع منتخب ناميبيا في المجوعة الخامسة مع كل من تونس وجنوب إفريقيا ومالي.

وتقام المباراة الثانية في المجموعة مساء اليوم وتجمع بين جنوب إفريقيا ومالي.