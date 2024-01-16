أمم إفريقيا – تشكيل ناميبيا.. شالوليلي يقود الهجوم أمام تونس

الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 18:34

كتب : FilGoal

بيتر شالوليلي مهاجم ماميلودي صن داونز

دفع كولين بنيامين المدير الفني لمنتخب ناميبيا بالمهاجم بيتر شالوليلي في هجوم فريقه ضد تونس.

بيتر شالوليلي

النادي : ماميلودي صنداونز

ناميبيا
تونس

ويلعب منتخب تونس ضد ناميبيا في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

وجاء تشكيل ناميبيا كالآتي:

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المرمى: لويدت كازابوا

الدفاع: ريان نيامبا – كينيدي أموتينيا – لوبيني هاوكونجو

الوسك: برنس تيجويزا – أبسالوم ليمبوندي – بيتروس شيتيمبي – أبروسيوس بيتروس

الهجوم: بيتر شالوليلي – ديون هوتو

ويقع منتخب ناميبيا في المجوعة الخامسة مع كل من تونس وجنوب إفريقيا ومالي.

وتقام المباراة الثانية في المجموعة مساء اليوم وتجمع بين جنوب إفريقيا ومالي.

تونس أمم إفريقيا ناميبيا شالوليلي
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