أمم إفريقيا – تشكيل ناميبيا.. شالوليلي يقود الهجوم أمام تونس
الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 18:34
كتب : FilGoal
دفع كولين بنيامين المدير الفني لمنتخب ناميبيا بالمهاجم بيتر شالوليلي في هجوم فريقه ضد تونس.
بيتر شالوليلي
النادي : ماميلودي صنداونز
ويلعب منتخب تونس ضد ناميبيا في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.
وجاء تشكيل ناميبيا كالآتي:
المرمى: لويدت كازابوا
الدفاع: ريان نيامبا – كينيدي أموتينيا – لوبيني هاوكونجو
الوسك: برنس تيجويزا – أبسالوم ليمبوندي – بيتروس شيتيمبي – أبروسيوس بيتروس
الهجوم: بيتر شالوليلي – ديون هوتو
ويقع منتخب ناميبيا في المجوعة الخامسة مع كل من تونس وجنوب إفريقيا ومالي.
وتقام المباراة الثانية في المجموعة مساء اليوم وتجمع بين جنوب إفريقيا ومالي.
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