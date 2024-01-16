كرنفال أمم إفريقيا – لاعب بيراميدز رجل مباراة بوركينا فاسو وموريتانيا
الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 18:24
كتب : FilGoal
توج بلاتي توريه لاعب بيراميدز بجائزة رجل مباراة منتخب بلاده بوركينا فاسو ضد موريتانيا.
بلاتي توريه
النادي : بيراميدز
وفاز منتخب بوركينا على موريتانيا بهدف دون رد اليوم الثلاثاء في أولى جولات كأس أمم إفريقيا 2023 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
وجاءت أرقام بلاتي توريه في المباراة كالتالي:
شارك لـ90 دقيقة
لمس الكرة 76 مرة
دقة تمريراته بلغت 86%
أرسل عرضية غير ناجحة
أرسل 6 تمريرات طولية منهم تمريرتين ناجحتين
خلق فرصة
راوغ مرة واحدة ولكنها كانت فاشلة
فاز بـ4 التحامات من أصل 13
شتت الكرة مرة وحيدة
استخلص الكرة 4 مرات
لكن هل تعرف أن توريه بدأ مسيرته مع الفريق الثاني لرايو فايكانو الإسباني؟
المزيد من التفاصيل اعرفها عن لاعب بيراميدز من خلال كرنفال كأس أمم إفريقيا 2023 من هنا.
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