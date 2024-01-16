كرنفال أمم إفريقيا – لاعب بيراميدز رجل مباراة بوركينا فاسو وموريتانيا

توج بلاتي توريه لاعب بيراميدز بجائزة رجل مباراة منتخب بلاده بوركينا فاسو ضد موريتانيا.

وفاز منتخب بوركينا على موريتانيا بهدف دون رد اليوم الثلاثاء في أولى جولات كأس أمم إفريقيا 2023 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وجاءت أرقام بلاتي توريه في المباراة كالتالي:

شارك لـ90 دقيقة

لمس الكرة 76 مرة

دقة تمريراته بلغت 86%

أرسل عرضية غير ناجحة

أرسل 6 تمريرات طولية منهم تمريرتين ناجحتين

خلق فرصة

راوغ مرة واحدة ولكنها كانت فاشلة

فاز بـ4 التحامات من أصل 13

شتت الكرة مرة وحيدة

استخلص الكرة 4 مرات

لكن هل تعرف أن توريه بدأ مسيرته مع الفريق الثاني لرايو فايكانو الإسباني؟

المزيد من التفاصيل اعرفها عن لاعب بيراميدز من خلال كرنفال كأس أمم إفريقيا 2023 من هنا.