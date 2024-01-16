رصاصة تقتل المرابطين

الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 18:13

كتب : رامي جمال

صورة تقرير بوركينا فاسو وموريتانيا في كأس أمم إفريقيا 2023

كان منتخب موريتانيا في طريقه لحصد نقطة تعادل ثمينة في بداية مشواره في كأس أمم إفريقيا 2023 لكن خطأ كارثي تسبب في هزيمة قاتلة.

وفاز منتخب بوركينا فاسو على موريتانيا بهدف دون رد اليوم الثلاثاء في أولى جولات كأس أمم إفريقيا في ملعب السلام ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

سجل بيرتراند تراوري هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 94.

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بتلك النتيجة يتصدر منتخب بوركينا المجموعة بثلاث نقاط يليه كل من أنجولا والجزائر بنقطة لكل منهما.

فيما يأتي منتخب موريتانيا رابعا بدون أي نقطة.

وفي الجولة المقبلة سيواجه منتخب الجزائر منافسه بوركينا، فيما يلتقي موريتانيا مع أنجولا.

ملخص المباراة

وبدأت المباراة بشكل هادئ وفي الدقيقة 19 وجد سيدريك بادولو لاعب بوركينا على حدد منطقة الجزاء وتسلم الكرة وسدد لكن كرة لكنها مرت أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 30 سدد إدريسا ثيام كرة من ركلة حرة لكن حارس بوركينا تألقوتصدى له.

وطلب لاعبو بوركينا الحصول على ركلة جزاء بداعي لمسة يد لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وتوقف اللعب لمراجعة تقنية الفيديو ولكن بعد العودة إليها لم يتم احتساب أي شيء.

وجاءت بداية الشوط الثاني هادئة في أحداثها حتى الدقيقة 77.

ففي تلك الدقيقة سدد سيدي بونا لاعب موريتانيا تسديدة قوية لكن حارس بوركينا هيرفي كوفي تصدى له.

وفي الدقيقة 82 تصدى بابكر نياسي حارس موريتانيا لفرصة هدف محقق لكن تابع بيرتراند تراوري الكرة وسددها لكن الحارس تألق وتصدى له.

وطلب بوركينا الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 90 بعد عرقلة عيسى كابوري لاعب بوركينا.

وعاد الحكم إلى تقنية الفيديو من أجل مشاهدة اللقطة وفي النهاية قرر احتساب ركلة جزاء لصالح بوركينا.

وارتقى بيرتراند تراوري لتسديد الركلة وبالفعل حولها بنجاح في الشباك ليعلن عن انتصار قاتل لبوركينا.

بوركينا فاسو كأس أمم إفريقيا موريتانيا
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