معتمد جمال: تجربة الشباب الكويتي مفيدة فنيا.. ونسعى لتجهيز اللاعبين بدنيا

الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 17:48

كتب : FilGoal

مصطفى شلبي - الونش - الزمالك

أشاد معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك بالتجربة الودية أمام الشباب الكويتي.

وكان الزمالك قد تغلب على الشباب الكويتي بأربعة أهداف دون مقابل في مواجهة ودية أقيمت على ملعب نادي الزمالك.

وقال معتمد جمال في تصريحات لموقع النادي الرسمي: "تجربة الشباب الكويتي الودية مُفيدة فنيا".

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وأوضح "اطمأن الجهاز الفني على مستويات اللاعبين خاصة العائدين من الإصابة".

وتابع "هدفنا من الثلاث مباريات الودية التي أقيمت هو تجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا بشكل جيد".

واختتم معتمد جمال تصريحاته "نستعد الآن للمشاركة في دورتي الإمارات الوديتين".

وسجل كل من محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد السيد ومصطفى شلبي وسيد عبد الله على الترتيب.

ويسافر الزمالك إلى الإمارات للمشاركة في بطولتين وديتين الأولى هي دور نادي الوحدة الإماراتي والثانية كأس تحدي دبي.

الزمالك شيكابالا معتمد جمال
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