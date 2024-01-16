أمم إفريقيا - تشكيل تونس.. معلول أساسي ضد ناميبيا والمساكني يعادل رقم أحمد حسن

الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 17:45

كتب : FilGoal

علي معلول - تونس

دفع جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس بـ علي معلول لاعب الأهلي في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة ناميبيا.

ويلعب منتخب تونس ضد ناميبيا في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

وحقق يوسف المساكني قائد منتخب تونس رقما قياسيا في المشاركات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

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ووصل المساكني للبطولة رقم 8 الذي يشارك فيها مع منتخب تونس خلال تاريخ كأس أمم إفريقيا، ليعادل رقم كل من أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، وريجبورت سونج قائد الكاميرون السابق، وأندري أيو نجم غانا الحالي.

وجاء تشكيل تونس كالآتي:

المرمى: بشير بن سعيد

الدفاع: وجدي كشريدة – ياسين مرياح – منتصر الطالبي – علي معلول

الوسط: محمد علي بن رمضان – إلياس السخيري – أنيس بن سليمان

الهجوم: يوسف المساكني – إلياس العاشوري – طه ياسين الخنيسي

بينما خرج سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك من قائمة تونس في المباراة.

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