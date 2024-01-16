خبر في الجول – قرار من معتمد جمال قبل سفر بعثة الزمالك إلى معسكر الإمارات

الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 17:43

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - ساجرادا - معتمد جمال

قرر معتمد جمال المدير الفني للزمالك اصطحاب لاعبين من فريق الشباب مواليد 2005 وهما عمار ياسر ومحمد السيد لمعسكر الإمارات حسبما علم FilGoal.com.

يأتي ذلك القرار من معتمد جمال من أجل تواجد اللاعبين بشكل أكبر مع الفريق الأول بعدما تم تصعيدهما إليه خلال الفترة الأخيرة.

ويلعب عمار ياسر من مواليد 2005 كمهاجم، أما محمد السيد فهو لاعب وسط ومن مواليد 2006، وتم توقيع عقود احترافية مع الثنائي في الفترة الماضية.

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صورة لـ محمد السيد مع الزمالك

وسبق وشارك عمار ياسر مع الفريق الأول في المران وبعض المباريات الودية في الفترة الأخيرة.

صورة لـ عمار ياسر مع الزمالك

والأمر ذاته ينطبق على محمد السيد والذي شارك في ودية مع الشباب الكويتي التي أقيمت اليوم الثلاثاء وانتهت برباعية دون رد للفريق الأبيض.

ويسافر الزمالك إلى الإمارات للمشاركة في بطولتين وديتين الأولى هي دور نادي الوحدة الإماراتي والثانية كأس تحدي دبي.

الزمالك معتمد جمال محمد السيد عمار ياسر
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