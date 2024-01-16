أمم إفريقيا - منتخب نيجيريا: نرفض نظريات المؤامرة والتلميحات غير اللائقة حول إصابة عمر صادق

الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 17:18

كتب : FilGoal

عمر صادق - ريال سوسيداد

رد منتخب نيجيريا على الجدل الذي أثير حول إصابة عمر صادق مهاجم الفريق الذي خرج من قائمة أمم إفريقيا قبل البطولة بأيام.

وتأكد غياب عمر صادق لاعب ريال سوسيداد عن البطولة، قبل أن يظهر في تدريبات فريقه الإسباني الجماعية بعد أن تم استبعاده من قائمة النسور.

ما زاد التكهنات هو إمكانية مشاركة عمر صادق أمام أوساسونا في كأس الملك يوم الأربعاء.

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نشر الاتحاد النيجيري لكرة القدم بيانا يوم الثلاثاء جاء على النحو التالي:

يستنكر منتخب نيجيريا التقارير الواردة في وسائل الإعلام حول الحالة الطبية للمهاجم عمر صادق ونظريات المؤامرة والافتراضات غير الصحيحة والتلميحات غير اللائقة.

نستغرب الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عمر وكيفية استبعاده من معسكر الفريق.

في البداية، أصدرنا بيانا فيما يتعلق بكيفية استبعاد اللاعب من قائمة نيجيريا في نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

الحقيقة هي أن فريقنا الطبي التزم بدقة بأفضل الإجراءات الطبية وكان مجتهدًا في عملياته واستنتاجاته قبل إبلاغ المدرب خوسيه بيسيرو باستبعاد اللاعب من الفريق.

كان صادق بخير عند وصوله إلى المعسكر، كان عليه أن يخضع للاختبارات الطبية قبل البطولة وكان جيدًا. بدأ التدرب مع الفريق. لسوء الحظ، تعرض لإصابة في الجزء الخلفي من ركبته اليسرى خلال مباراتنا الودية ضد غينيا في أبو ظبي يوم 8 يناير.

نصحه الفريق الطبي بالخروج من الملعب كإجراء احترازي، لكنه قال إنه بخير ويمكنه مواصلة المباراة. بين الشوطين، كرر أنه من الجيد مواصلة اللعب، ولعب 90 دقيقة كاملة.

إلا أنه في اليوم التالي استيقظ ليرى ركبته متورمة، فاضطر الفريق الطبي إلى وضع الثلج وهو أمر طبيعي. في نفس اليوم، كان علينا السفر إلى لاجوس وفي 10 يناير، سافرنا بالطائرة إلى أبيدجان. ثم أصبح التورم أسوأ، فقررنا استبعاده حتى يتعافى.

وقرر منتخب نيجيريا ضم بول أونواتشو لاعب طرابزون سبور وزميل جناح منتخب مصر محمود حسن "تريزيجيه" بدلا من عمر صادق.

وتعد تلك الإصابة هي الثالثة التي تضرب النسور الخضراء قبل انطلاق البطولة.

إذ أنه تأكد غياب ويلفريد نديدي عن البطولة للإصابة ليعوضه الحسن يوسف لاعب رويال أنتويرب البلجيكي.

بعدها أصيب المهاجم فيكتور بونيفاس ليعوضه تيريم موفي.

ويلعب منتخب نيجيريا في المجموعة الأولى بجوار كل من كوت ديفوار وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو.

وتعادل في المباراة الأولى مع غينيا الاستوائية بهدف لمثله.

وتستضيف كوت ديفوار البطولة في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

نيجيريا أمم إفريقيا 2023 عمر صادق
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