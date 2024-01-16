زد يفوز على فاركو ويحقق انتصاره الأول في كأس الرابطة

الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 17:00

كتب : FilGoal

هدف ديلسون كاموني لاعب زد ضد الزمالك

حقق نادي زد الفوز على فاركو بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على استاد المكس بالجولة الثانية من دور مجموعات كأس الرابطة المصرية.

سجل ثنائية زد في المباراة كل من شادي حسين ورشيد أحمد

الفوز رفع رصيد زد للنقطة الثالثة في جدول ترتيب المجموعة في المركز الثاني مؤقتا بفارق الأهداف عن طلائع الجيش صاحب الصدارة والذي سيواجه بيراميدز بعد قليل.

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وتوقف رصيد فاركو عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير بالمجموعة.

شهد تشكيل زد مشاركة عبد الله بكري كأساسي بعد يوم واحد فقط من إعلان انضمامه للفريق.

الشوط الأول لم يشهد أي فرص خطيرة من كلا الفريقين مع وجود سيطرة نسبية من جانب زد.

سيطرة زد نتج عنها هدف التقدم في الدقيقة الـ 42 عن طريق شادي حسين بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

الشوط الثاني اختلف كثيرا وأهدر لاعبو الفريقين الكثير من الفرص السهلة خاصة لاعبي زد الذين أهدروا سيلا من الفرص لتعزيز التقدم، بينما تكفل عمرو حسام بمنع تسجيل هدف التعادل في مرمى فريقه.

وفي الدقيقة الـ 97 سجل البديل رشيد أحمد الهدف الثاني وهدف تأكيد الفوز لزد بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

رشيد كان قد انضم للفريق بشكل رسمي أمس مثله مثل عبد الله بكري.

وسيلعب زد مباراته الأخيرة في المجموعات ضد بيراميدز، بينما سيلتقي فاركو مع طلائع الجيش.

فاركو زد كأس الرابطة المصرية
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