زد يفوز على فاركو ويحقق انتصاره الأول في كأس الرابطة

حقق نادي زد الفوز على فاركو بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على استاد المكس بالجولة الثانية من دور مجموعات كأس الرابطة المصرية.

سجل ثنائية زد في المباراة كل من شادي حسين ورشيد أحمد

الفوز رفع رصيد زد للنقطة الثالثة في جدول ترتيب المجموعة في المركز الثاني مؤقتا بفارق الأهداف عن طلائع الجيش صاحب الصدارة والذي سيواجه بيراميدز بعد قليل.

وتوقف رصيد فاركو عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير بالمجموعة.

شهد تشكيل زد مشاركة عبد الله بكري كأساسي بعد يوم واحد فقط من إعلان انضمامه للفريق.

الشوط الأول لم يشهد أي فرص خطيرة من كلا الفريقين مع وجود سيطرة نسبية من جانب زد.

سيطرة زد نتج عنها هدف التقدم في الدقيقة الـ 42 عن طريق شادي حسين بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

جوووووول 💥 شادي حسين يسجل هدف عالمي في شباك فاركو ⚽️ فاركو 0 : 1 زد pic.twitter.com/3edKUM3F3m — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 16, 2024

الشوط الثاني اختلف كثيرا وأهدر لاعبو الفريقين الكثير من الفرص السهلة خاصة لاعبي زد الذين أهدروا سيلا من الفرص لتعزيز التقدم، بينما تكفل عمرو حسام بمنع تسجيل هدف التعادل في مرمى فريقه.

وفي الدقيقة الـ 97 سجل البديل رشيد أحمد الهدف الثاني وهدف تأكيد الفوز لزد بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

رشيد كان قد انضم للفريق بشكل رسمي أمس مثله مثل عبد الله بكري.

وسيلعب زد مباراته الأخيرة في المجموعات ضد بيراميدز، بينما سيلتقي فاركو مع طلائع الجيش.