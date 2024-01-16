انتهت في كأس الرابطة - الجيش (2)-(2) بيراميدز.. سموحة (0)-(0) فيوتشر

تستأنف منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الرابطة بإقامة مباراتين.

يلعب طلائع الجيش أمام بيراميدز ضمن المجموعة الثانية على استاد جهاز الرياضة العسكري، ويتصدر الجيش بـ 3 نقاط بينما بيراميدز يمتلك نقطة واحدة.

بينما يستضيف سموحة فريق مودرن فيوتشر ضمن منافسات الجولة الأولى، ويدخل الفريقان المباراة بحثا عن أول النقاط بعد الخسارة في الجولة الافتتاحية.

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طلائع الجيش (2)-(2) بيراميدز

نهاية المباراة

ق85 يسري وحيد يسجل هدف التعادل لنادي طلاسع الجيش من ضربة رأسية

ق68 هدف عكسي لنادي بيراميدز عن طريق عمر طارق بالخطأ في مرماه

ق60 تسديدة قوية من صامويل أوجو لاعب بيراميدز تمر بجوار المرمى

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق45 أوجو صامويل يسجل هدف التعادل لنادي بيراميدز بعد تسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء

ق35 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح طلائع الجيش على رأس بول جوليوس الذي سدد كرة رائعة داخل الشباك.

ق33تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح طلائع الجيش عن طريق عبد الرحمن شيكا تصدى لها حارس المرمى.

انطلاق المباراة بعد قليل

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سموحة (0)-(0) فيوتشر

نهاية المباراة

ق90 عرضية من خطيرة من محمد صادق يبعدها دفاع سموحة

ق77 تسديدة خطيرة من حسام حسن تمر بجوار المرمى بقليل

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق38 محمد محمود لاعب مودرن فيوتشر حاول المرور يسار منطقة الجزاء ولكن تداخل معه مدافع سموحة واستخلص الكرة.

ق26 ركلة ركنية لسموحة من جهة اليسار نفذها محمود وحيد بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ابعدها لاعب فيوتشر محمد محمود عن مناطق الخطورة.

انطلاق المباراة بعد قليل

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا