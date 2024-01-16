آس: أتليتكو يرفض إقامة ممر شرفي لريال مدريد

الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 16:47

كتب : FilGoal

دييجو سيميوني - أتليتكو مدريد

رفض نادي أتليتكو مدريد إقامة ممر شرفي لغريمه التقليدي في المدينة ريال مدريد قبل المباراة التي ستجمعهما يوم الخميس المقبل في دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ومن المعروف في أوروبا إقامة ممر شرفي في أول مباراة يخوضها فريق ما بعد أن يتوج ببطولة، لكن الأمر لا يتقبله أتليتكو مدريد.

وفاز ريال مدريد ببطولة السوبر الإسباني بعد الانتصار الكبير على برشلونة 4-1 في السعودية.

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وحسب صحيفة "آس" الإسبانية أن الأمر ليس إجباريا على الروخيبلانكوس ولكن مع ذلك رفض النادي إطلاقا إقامة الممر الشرفي ولا يهتمون أو يريدون أي نقاش في ذلك.

وأفادت أن النادي يدرك أن كل فريق يفعل ما يريد عندما يلعب مباراة له على ملعبه ويعتبرون إن إقامة الممر الشرفي إذلال.

وحدث الأمر ذاته من قبل في 7 مايو 2022 إذ رفض دييجو سيميوني المدير الفني للفريق إقامة ممر شرفي للاعبي ريال مدريد عقب حصد لقب الدوري الإسباني قبل بداية قمة الجولة 35.

وقال المدير الفني الأرجنتيني وقتها: " الحقيقة هي ما قاله النادي في بيان بتهنئة ريال مدريد ولاعبيه والجهاز الفني على ما فعلوه من عمل رائع".

وأضاف "نحترم ريال مدريد، لكن شعبنا أكثر".

وأكمل "لا أعلم إذا كانت يقام الممر في باقي بطولات العالم، كل مجتمع مختلف".

وأردف "في الدوري الإسباني يكون هناك ممر للتكريم، لكن كمثال من حيث أتيت لم نعتاد على هذا، نحن نعيش بشكل مختلف أيضا".

وفاز ريال مدريد على أتليتكو مدريد في نصف نهائي بطولة السوبر الإسباني بنتيجة 5-3، وعقب المباراة المقبلة في الكأس، سيلعب مرة أخرى الفريقان ضد بعضهما يوم 4 فبراير المقبل في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني.

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