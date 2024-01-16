الزمالك يفوز على الشباب الكويتي برباعية وديا

حقق الزمالك فوزا وديا على الشباب الكويتي بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب حلمي زامورا بمقر النادي في ميت عقبة.

سجل أهداف الزمالك في المباراة كل من محمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيد عبد الله ومحمد السيد ومصطفى شلبي.

محمد السيد هو لاعب من مواليد 2005 شارك مع الفريق منذ بداية المباراة.

تقدم شيكابالا بالهدف الأول في الدقيقة الثالثة من المباراة بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

وأضاف محمد السيد الهدف الثاني في الدقيقة الـ 25 مستغلا تمريرة من سامسون أكينيولا.

وفي الدقيقة الـ 44 سجل مصطفى شلبي الهدف الرابع بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد أن تلقى تمريرة من شيكابالا من ركلة حرة ليسدد في الشباك مباشرة.

وأنهى سيد عبد الله رباعية الزمالك في الدقيقة الـ 76 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ويسافر الزمالك يوم الخميس المقبل إلى الإمارات من أجل المشاركة في بطولتين وديتين استعدادا لاستئناف النصف الثاني من الموسم.