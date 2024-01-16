أمم إفريقيا - مؤتمر قائد المغرب: الأجواء المناخية الصعبة في كوت ديفوار لن تعيقنا

الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 16:26

كتب : FilGoal

رومان سايس - المغرب -

يتوقع رومان سايس قائد المغرب ألا تقف الأجواء المناخية الصعبة في وجه فريقه ببطولة أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وانطلقت بطولة أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار يوم السبت وسط شكوى اللاعبين من الرطوبة العالية.

وقال سايس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "أنا جاهز لمباراة تنزانيا، المواجهة الأولى دائما تكون ذات أهمية بالغة، لأن الفوز بها سيمنحنا الثقة لما هو قادم".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - مؤتمر الركراكي: هذا وضع مزراوي.. وشكوك حول موقف 3 لاعبين أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب الكونغو الديموقراطية: سعداء بالاتجاه الذي تسير فيه القارة أمم إفريقيا - مدافع غانا: لو انتصرنا على مصر يمكننا التأهل لدور الـ16 أمم إفريقيا - محرز: المباريات الافتتاحية صعبة.. لكن أشعر بالتفاؤل

وأَضاف "نحن مستعدون ومتشوقون لبدء المسابقة بمواجهة المنتخب التنزاني التي ستكون مختلفة عن المباراة الأخيرة بيننا".

ويصطدم منتخب المغرب رابع كأس العالم 2022 بالمنتخب التنزاني يوم الأربعاء.

وتابع مدافع الشباب السعودي "استعدينا جيدا لمدة 15 يوما، ونسعى لحصد الـ3 نقاط الأولى في المجموعة".

وكانت بعثة المغرب أول من تحط الرحال في كوت ديفوار استعدادا لخوض نهائيات أمم إفريقيا 2023، وذلك يوم الأحد قبل الماضي.

وأكمل "سعيد بخوض المنافسة القارية للمرة الرابعة، لقد اكتسبت الخبرة في هذه المسابقة الصعبة".

وتابع "تحتاج إلى الاستعداد الجيد بدنيا وذهنيا، لأن بطولة أمم إفريقيا تختلف عن كأس العالم وعن اللعب في الدوريات الأوروبية".

وواصل "الأجواء المناخية الصعبة في كوت ديفوار لن تعيقنا، ونثق في قدراتنا لتقديم الأفضل، هدفنا الوحيد هو الفوز باللقب".

وأتم "على اللاعبين أن يكونوا مستعدين لخوض 90 دقيقة في كل مباراة، أهم شيء بالنسبة لنا هو التركيز على قوتنا وما يمكننا فعله في أرض الملعب".

وتستضيف كوت ديفوار البطولة في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليهمنتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

كوت ديفوار المغرب رومان سايس أمم إفريقيا 2023
نرشح لكم
لاعب الجزائر: نشعر بحسرة كبيرة.. والمسؤولية يتحملها الجميع أمم إفريقيا - مدافع غانا: الكلمات لن تكون كافية لمحو خيبة الأمل أمم إفريقيا - رغم فرصتهم في التأهل.. إقالة مدرب منتخب كوت ديفوار أمم إفريقيا - عيسى ماندي: الأخطاء التحكيمية أثرت علينا ولكن أمم إفريقيا - مدافع الجزائر: نشعر بحسرة كبيرة وكلنا نتحمل المسؤولية تقارير: بلماضي أخبر لاعبي الجزائر بتقديم استقالته الضحية الثانية.. إقالة مدرب غانا مواعيد مباريات الأربعاء 24 يناير - ختام مجموعات أمم إفريقيا.. وكأس الرابطة في مصر وإنجلترا
أخر الأخبار
لاعب الجزائر: نشعر بحسرة كبيرة.. والمسؤولية يتحملها الجميع 5 دقيقة | كوت ديفوار 2023
خبر في الجول - الزمالك يرفض شرط المصري لإتمام تعاقد كريم العراقي 18 دقيقة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - مدافع غانا: الكلمات لن تكون كافية لمحو خيبة الأمل 36 دقيقة | كوت ديفوار 2023
العربي الكويتي يضم ثنائي الدوري المصري 40 دقيقة | الوطن العربي
مباراة شهدت تكريم شيكابالا.. الزمالك يختتم بطولة الوحدة بالخسارة من أم صلال 55 دقيقة | الدوري المصري
كأس الرابطة - رائعة علي فوزي تقود إنبي لربع النهائي.. وسيراميكا يتعادل مع الداخلية 59 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر كأس الرابطة - الاتحاد (0) (1) سموحة وفيوتشر (1) (0) بلدية.. جووول للموج الأزرق ساعة | الكرة المصرية
سكاي: فرانكفورت ينجح في ضم موهبة فرنسية جديدة ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي 2 تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور 3 مواجهة نارية مرتقبة وأخرى في طريق مصر.. تحديد أول مباراتين بثمن النهائي 4 الشناوي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.. ومدة غيابه المتوقعة