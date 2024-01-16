أمم إفريقيا - مؤتمر قائد المغرب: الأجواء المناخية الصعبة في كوت ديفوار لن تعيقنا

يتوقع رومان سايس قائد المغرب ألا تقف الأجواء المناخية الصعبة في وجه فريقه ببطولة أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وانطلقت بطولة أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار يوم السبت وسط شكوى اللاعبين من الرطوبة العالية.

وقال سايس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "أنا جاهز لمباراة تنزانيا، المواجهة الأولى دائما تكون ذات أهمية بالغة، لأن الفوز بها سيمنحنا الثقة لما هو قادم".

وأَضاف "نحن مستعدون ومتشوقون لبدء المسابقة بمواجهة المنتخب التنزاني التي ستكون مختلفة عن المباراة الأخيرة بيننا".

ويصطدم منتخب المغرب رابع كأس العالم 2022 بالمنتخب التنزاني يوم الأربعاء.

وتابع مدافع الشباب السعودي "استعدينا جيدا لمدة 15 يوما، ونسعى لحصد الـ3 نقاط الأولى في المجموعة".

وكانت بعثة المغرب أول من تحط الرحال في كوت ديفوار استعدادا لخوض نهائيات أمم إفريقيا 2023، وذلك يوم الأحد قبل الماضي.

وأكمل "سعيد بخوض المنافسة القارية للمرة الرابعة، لقد اكتسبت الخبرة في هذه المسابقة الصعبة".

وتابع "تحتاج إلى الاستعداد الجيد بدنيا وذهنيا، لأن بطولة أمم إفريقيا تختلف عن كأس العالم وعن اللعب في الدوريات الأوروبية".

وواصل "الأجواء المناخية الصعبة في كوت ديفوار لن تعيقنا، ونثق في قدراتنا لتقديم الأفضل، هدفنا الوحيد هو الفوز باللقب".

وأتم "على اللاعبين أن يكونوا مستعدين لخوض 90 دقيقة في كل مباراة، أهم شيء بالنسبة لنا هو التركيز على قوتنا وما يمكننا فعله في أرض الملعب".

وتستضيف كوت ديفوار البطولة في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليهمنتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

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