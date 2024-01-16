مصدر من بلدية المحلة لـ في الجول: لا نستطيع التوصل لمكان فيبو أكيم

كشف مصدر من بلدية المحلة عن اختفاء لاعب الفريق فيبو أكيم.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: " فيبو أكيم جمع متعلقاته الشخصية من النادي وقام بغلق هاتفه الشخصي ولم نتوصل لمكانه حتى الآن".

اللاعب النيجيري كان قد غاب عن المباراة الماضية للفريق ضم الاتحاد السكندري والتي أقيمت أمس الإثنين في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الرابطة المصرية.

صاحب الـ 19 عاما انضم لبلدية المحلة في بداية الموسم الحالي.

ولعب أكيم 11 مباراة بقميص بلدية المحلة حتى الآن وتمكن خلالها من تسجيل هدف وصناعة 4 آخرين.

ويحتل بلدية المحلة المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط.