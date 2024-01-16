أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب الكونغو الديموقراطية: سعداء بالاتجاه الذي تسير فيه القارة
الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 15:47
كتب : FilGoal
شدد سيباستيان ديسابر مدرب منتخب الكونغو الدموقراطية على أنه يرى تطورا كبيرا يحد في قارة إفريقيا.
ويستعد منتخب الكونغو الديموقراطية لمواجهة زامبيا غدا الأربعاء في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا.
وقال ديسابر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمبارة: "فريقي جاهز وسنلعب بكل قوة ولا نطيق الانتظار حتى نبدأ البطولة، وبالفعل لدينا 11 لاعب جاهزين للعب غدا وبدلائهم".
وتابع "أتيت إلى هنا قبل 13 عاما ولم تكن مدينة سان دييجو كذلك، نحن سعداء بالاتجاه الذي تسير فيه القارة من تطور".
وواصل "البنية التحتية جيدة وأيضا كنا سعداء بما حققه منتخب المغرب في كأس العالم وهذا يظهر مدى تطور القارة".
ويقع منتخب الكونغو الديموقراطية في المجموعة السادسة بجانب كل من المغرب وزامبيا وتنزانيا.
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