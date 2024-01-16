أمم إفريقيا - بلاتي توري أساسي في تشكيل بوركينا.. وثلاثي في هجوم موريتانيا

أعلن كل من هيوبرن فيلود مدرب منتخب بوركينا فاسو وأمير عبده مدرب موريتانيا تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي بوركينا فاسو مع موريتانيا في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا.

ويشهد تشكيل بوركينا فاسو تواجد بلاتي توري لاعب بيراميدز في وسط الملعب، بينما يجلس برتراند تراوري نجم أستون فيلا على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل بوركينا فاسو بالكامل كالتالي

الحارس: هيرفي كوفي.

الدفاع: ستيف ياجو – إدموند تابسوبا – إسوفو دايو – عيسى كابوري.

الوسط: بلاتي توريه – أداما جويرا.

أمامهما: ستيفاني كي – مامادي بانجري – سيدريك بادولو.

الهجوم: محمد كوناتي.

ويلعب منتخب موريتانيا بثلاثي هجومي مكون من أبو بكر كامارا وأبو بكاري كويتا – إدريسا ثيام.

وجاء تشكيل موريتانيا بالكامل كالتالي:

الحارس: بوبكر نياسي.

الدفاع: جيسوما فوفانا – إبراهيما كيتا – علي عبيد – عماري جساما.

الوسط: هيماي تانجي – لامين با – نوح محمد العبد.

الهجوم: إدريسا ثيام – أبو بكر كامارا – أبو بكاري كويتا.

ويلعب منتخب موريتانيا في المجموعة الرابعة بجانب بوركينا فاسو والجزائر وأنجولا.