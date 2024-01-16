"أهلا بعودتك للمنزل".. روما يعين دي روسي مديرا فنيا للفريق

أعلن نادي روما الإيطالي تعيين دانييلي دي روسي مديرا فنيا للفريق عقب رحيل جوزيه مورينيو بسبب سوء النتائج.

وأتى رحيل المدرب البرتغالي عن روما بعد ثلاث مباريات لم يحقق خلالهم الفريق الفوز ومن ضمنهم الإقصاء من كأس إيطاليا على يد غريمه لاتسيو.

ويمتد عقد دي روسي مع الذئاب حتى نهاية الموسم الجاري مع إمكانية تجديد العقد تلقائيا.

L’AS Roma è lieta di annunciare che Daniele De Rossi è stato nominato nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra fino al 30 giugno 2024. Bentornato a casa, Daniele! 💛❤️ 📄 https://t.co/S5B8jUnZ4K#ASRoma pic.twitter.com/tDGZbWqDwM — AS Roma (@OfficialASRoma) January 16, 2024

وقال دان فريدكن مالك النادي عبر بيان على موقع الجيالوروسي الرسمي: "يسعدنا أن نكون قادرين على تسليم الدور الإداري لنادي روما إلى دانييلي دي روسي، حيث نشعر أن القيادة والطموح اللذين ميزاه دائما يمكن أن يكونا حاسمين في تحقيق أهداف الفريق حتى نهاية الموسم".

وأضاف "كنا على علم بعلاقة دانييلي غير القابلة للكسر مع النادي، لكن حماسه لقبول المنصب للأشهر القليلة المقبلة أقنعنا أكثر بقدرته على أن يكون قائدا للاعبين وممثلا فخورا لقيم النادي، أهلا بعودتك للمنزل دي روسي".

وقال دي روسي: "أود أن أشكر عائلة فريدكين على تكليفي بمسؤولية تدريب روما، من جهتي لا أعرف طريقة أخرى سوى التفاني والتضحيات اليومية وتقديم كل ما أملك من أجل مواجهة التحديات التي تنتظرنا من الآن وحتى نهاية الموسم".

وتكون دي روسي في روما منذ الصغر واستمر حتى عام 2019 ويعتبر من اساطير النادي، قبل أن يرحل إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني واعتزل في يناير 2020.

وأول تجارب دي روسي الفنية كمدير تقني في منتخب إيطاليا رفقة روبيرتو مانشيني وحصل على بطولة يورو 2020.

ودرب فريق سبال في دوري الدرجة الثانية لمدة 17 مباراة إذ خسر 8 مباريات وتعادل في 6 وفاز في 3 آخرين فقط.

ويحتل روما حاليا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة وبفارق 5 نقاط عن فيورنتينا صاحب المركز الرابع.