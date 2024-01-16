انتهت كأس الرابطة - زد (2)-(0) فارك

خبر في الجول - البنك الأهلي يفسخ تعاقده مع علاء عطا

محمد عبد الغني لـ في الجول: هذا سبب رفض العروض السابقة.. وأسعى ليعيدني البنك الأهلي للمنتخب

هداف الجمهورية ولاعب قادم من اليونان.. تعرف على 13 لاعبا شابا في تدريبات الأهلي

كأس الرابطة - طلائع الجيش يتعادل مع بيراميدز بهدف قاتل ويتصدر المجموعة

خبر في الجول – تفاصيل انتقال محمد عبد الغني من الزمالك إلى البنك الأهلي

معتمد جمال: تجربة الشباب الكويتي مفيدة فنيا.. ونسعى لتجهيز اللاعبين بدنيا

خبر في الجول – قرار من معتمد جمال قبل سفر بعثة الزمالك إلى معسكر الإمارات

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