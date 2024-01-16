انتهت كأس الرابطة - زد (2)-(0) فارك
الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 14:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة زد ضد فاركو في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الرابطة المصرية.
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق42. جووووول أول لزد عن طريق شادي حسين بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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