انتهت كأس الرابطة - زد (2)-(0) فارك

الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 14:52

كتب : FilGoal

شادي حسين - زد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة زد ضد فاركو في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الرابطة المصرية.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42. جووووول أول لزد عن طريق شادي حسين بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

فاركو زد كأس الرابطة المصري
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