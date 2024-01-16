أمم إفريقيا - مؤتمر الركراكي: هذا وضع مزراوي.. وشكوك حول موقف 3 لاعبين

الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 14:51

كتب : FilGoal

المغرب - إسبانيا - ركلات الجزاء

أوضح وليد الركراكي مدرب المغرب موقف لاعبيه المصابين قبل انطلاق مشوار أسود الأطلس في أمم إفريقيا 2023.

وانطلقت بطولة أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار يوم السبت، بينما يلعب المغرب مباراته الأولى يوم الأربعاء أمام تنزانيا.

كل ما يلي على لسان الركراكي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة

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"التنشيط الهجومي أمر مهم، وإذا كان بإمكاننا الانتصار بخماسية وتقديم كرة جميلة فسنحاول، ولكن منذ بداية المسابقة رأينا مباريات مغلقة يصعب فيها ظهور النشاط الهجومي، يعتمد معظم المنتخبات على المؤهلات الفردية".

"ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة يؤثر على اللاعبين، فخلف الشاشات لا يشعر المشجع بشيء، لكن طاقة اللاعبين تستنزف بشكل كبير".

"الأمر يتطلب تقسيم المجهود على الـ90 دقيقة ولمراحل القوة والضعف، القانون منحنا 5 تغييرات، ما سيسمح لنا بالانتصار أو الحفاظ على النتيجة، والمنتخبات التي ستهتم بهذه التفاصيل ستكون قريبة من التتويج".

"منذ بداية كأس أمم إفريقيا كانت هناك العديد من المفاجآت، مثل ما فعله موزمبيق وكاب فيردي".

"المباراة الأولى دائما تكون مهمة للدخول في أجواء البطولة مبكرا، وسندخل لقاء تنزانيا للبحث عن الانتصار ورفع مستويات الثقة".

"لاعبو المغرب متحمسون لانطلاق مشوارهم في المسابقة، نسينا كأس العالم، لدي الثقة الكاملة في اللاعبين".

"لو دخلت منافسات أمم إفريقيا ولم تتحلى بالتواضع وناقشت تفاصيل المباراة باستخفاف لن تكون المباريات سهلة".

"نصير مزرواي عانى من إصابة في الساق، ونعلم أنه سيغيب عن مواجهة تنزانيا، ونحاول أن يكون حاضرا في مباراة الجولة الثانية ضد الكونغو الديمقراطية".

"للأسف تأخر مزراوي في العلاج من الإصابة بسبب تعرضه للمرض أثناء فترة التأهيل، لدينا رغبة في الذهاب بعيدا خلال المسابقة، ونرى أن نصير سيكون حاضرا مستقبلا، إنها استراتيجيتي وأتحمل المسؤولية".

"أمين عدلي فقد والدته، وهو أمر صعب لكل شخص خاصة في هذا العمر الصغير، ولكنه شخص قوي، تركناه لأسبوع، وحاليا عاد إلينا بحماسه، وأقول له شكرا لأنه جاء للدفاع عن بلده وهذا ما يظهر رغبته".

"هناك شكوك حول موقف 3 لاعبين. سننتظر تدريب اليوم لحسم هوية من سيبدأ المباراة. نمتلك 27 لاعبا جاهزا لتمثيل المغرب. لن أقول الأسماء حاليا، سأنتظر لمعرفة مدى جاهزيتهم لمواجهة تنزانيا".

"نتحلى بالواقعية وأمامنا تحديات كبيرة في أمم إفريقيا، لدينا غيابات وسأقوم باختيار اللاعبين الأكثر جاهزية للقاء تنزانيا".

وكانت بعثة المغرب أول من تحط الرحال في كوت ديفوار استعدادا لخوض نهائيات أمم إفريقيا 2023، وذلك يوم الأحد قبل الماضي.

وتستضيف كوت ديفوار البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليهمنتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

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