التشكيل - بعد يوم من انضمامه.. عبد الله بكري أساسي مع زد ضد فاركو
الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 14:22
كتب : FilGoal
أعلن مجدي عبد العاطي مدرب نادي زد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد فاركو.
ويلتقي زد مع فاركو على استاد القاهرة في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الرابطة المصرية.
ويشهد التشكيل تواجد عبد الله بكري بشكل أساسي بعد يوم واحد فقط من إعلان زد ضمه.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: عمرو حسام.
الدفاع: مصطفى عادل "كاجو" - محمد سمير - عبد الله بكري - محمد رضا.
الوسط: بيتر موتوموسي - عبد الله مجدي - أحمد الصغيري.
الهجوم: رأفت خليل - ماتا ماجاسا - شادي حسين.
وكان زد قد خسر المباراة الماضية ضد طلائع الجيش بهدف دون مقابل، بينما تعادل مع فاركو مع بيراميدز.
ويحتل فاركو المركز الثاني في المجموعة ماصفة مع بيراميدز بنقطة لكل منهما بينما يحتل زد المركز الأخير في المجموعة بدون نقاط.
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