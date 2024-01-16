أمم إفريقيا - شايبي: نشعر بخيبة أمل بعد التعادل مع أنجولا

يشعر الجزائري فارس شايبي بخيبة أمل بعد التعادل مع أنجولا في افتتاح مشوار الخضر ببطولة أمم إفريقيا 2023.

وبدأ بطل نسخة 2019 مبارياته في نسخة 2023 بالتعادل مع أنجولا بهدف لمثله.

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وقال شايبي الذي اختير كأفضل لاعب في المباراة: "لسنا راضيين عن النتيجة".

وأكمل "بصراحة لم نقدم الكثير في الشوط الثاني عكس الشوط الأول".

وأضاف مهاجم آينتراخت فرانكفورت "سنأخذ النتيجة بعين الاعتبار وسنعمل بشكل أكبر".

وأتم "كنا نسعى لتقديم مستويات كبيرة والسيطرة على المباراة، نشعر بخيبة أمل، فالفريق لم يلعب بأسلوبه المميز".

وقاد كريستوفر مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري منتخب بلاده أنجولا لخطف نقطة من الجزائر في افتتاح مباريات الجولة الرابعة بأمم إفريقيا.

وتقدم منتخب الجزائر في الدقيقة 18 عن طريق بغداد بونجاح، بينما عادل البديل مابولولو النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 68.

وحصد مابولولو لاعب الاتحاد السكندري جائزة هداف الدوري المصري بنسخة الموسم الماضي.

ويتواجد منتخب الجزائر ونظيره الأنجولي في المجموعة الرابعة رفقة منتخبي بوركينا فاسو وموريتانيا.

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