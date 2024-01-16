تليجراف: كارثة جديدة لنيوكاسل.. انتهاء موسم جولينتون بسبب الإصابة

الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 13:56

كتب : FilGoal

ريس جيمس - جولينتون

بعد تراجع مستوى ونتائج فريق نيوكاسل الآن تأتي له كارثة جديدة بانتهاء موسم لاعبه جولينتون لاعب الوسط.

ويعاني نيوكاسل من أكثر من إصابة وهم هارفي بارنز وجاكوب ميرفي وإليوت أندرسون ومات تارجيت وجو ويلوك ونيك بوب وكالوم ويلسون وتينو ليفرامينتو من فترة غياب طويلة بسبب الإصابة في نيوكاسل.

وحسب صحيفة "تليجراف" الإنجليزية فحدث تطور جديد في إصابة جولينتون الذي كان يعاني من إصابة في الفخذ.

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وأوضحت الصحيفة أن لاعب هوفنهايم الألماني السابق يحتاج إلى تدخل جراحي لحل مشكلة في وتر في الفخذ التي أصيب بها خلال مباراة فريقه ضد سندرلاند في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال إيدي هاو المدير الفني للفريق قبل التطور الجديد: "جولينتون سيغيب عن الملاعب ستة أسابيع على الأقل بسبب إصابة في الفخذ".

وأفادت الصحيفة أن من المقرر أن يحصل نيوكاسل على رأي ثان من المتخصصين قبل أن يقرر المضي قدما في العملية، ولكن هناك اعتقاد متزايد داخل النادي بأن ذلك أمر لا مفر منه.

وخسر نيوكاسل 5 مباريات في آخر 6 وفاز في واحدة فقط.

ويحتل نيوكاسل المركز الـ10 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة.

نيوكاسل الدوري الإنجليزي إيدي هاو جويلينتون
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