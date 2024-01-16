مران الأهلي - أشعة جديدة لـ كوكا.. وإجازة 24 ساعة من كولر

الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 13:36

كتب : FilGoal

تدريبات الأهلي

استأنف الأهلي مرانه اليومي صباح اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة.

وشهد المران مواصلة أحمد نبيل "كوكا" تنفيذ برنامجه العلاجي الذي ينفذه بسبب إصابته في أربطة القدم.

وقرر أحمد جاب الله طبيب الفريق إجراء أشعة جديدة للاعب مطلع الأسبوع المقبل للوقو على تطورات الإصابة.

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كما أدى الثنائي رضا سليم وأحمد عبد القادر فقرات البرنامج الخاص به للتعافي من الإصابة.

واجتمع مارسيل كولر مدرب الأهلي بجهازه المعاون على هامش المران لمناقشة خطط فترة الإعداد.

وواصل الفريق مرانه مستعينا ببعض اللاعبين من فريق الشباب لتعويض غياب الدوليين بكأس أمم إفريقيا.

وقرر كولر منح اللاعبين إجازة لمدة 24 ساعة من التدريبات على أن يستأنف الفريق المران بعد غدا الخميس.

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