سبورت: لهذا السبب تراجع سيتي للتعاقد مع بالدي

الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 13:26

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - الكلاسيكو - أليخاندرو بالدي

تراجع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن التعاقد مع أليخاندرو بالدي لاعب فريق برشلونة للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فالنادي الإنجليزي كان مهتما بمراقبة بالدي ثم التفاوض للتعاقد معه ولكن بعد سوء مستواه منذ بداية الموسم الجاري وحتى الآن قرر التراجع عن المفاوضات.

وذكرت الصحيفة أن كان هناك رغبة في إجراء صفقة تبادلية بين سيتي وبرشلونة بحصول مانشستر سيتي على الظهير الأيسر الإسباني في المقابل يستمر جواو كانسيلو في النادي الكتالوني بعقد دائم.

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وأفادت الصحيفة أن فكرة إجراء الصفقة التبادية استبعدت تماما من أروقة سيتي بسبب سوء مستوى بالدي وبالتالي سيطالب بالكثير من المال للاستغناء عن كانسيلو.

وكشفت الصحيفة أن نادي تشيلسي الإنجليزي قد يختار بالدي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة واستغلال الظروف الاقتصادية السيئة لبرشلونة التي تجبر النادي في بيع لاعبين في الصيف المقبل.

وحصل اللاعب البالغ من العمر 20 عاما على بطولة الدوري الإسباني بالإضافة إلى بطولة السوبر المحلي في الموسم الماضي مع برشلونة.

وتبلغ القيمة السوقية لبالدي 50 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت ويعتبر خورخي مينديز هو وكيل أعماله.

ولعب بالدي خلال الموسم الجاري 25 مباراة رفقة برشلونة ولم يتمكن إلا صناعة هدف واحد فقط ولم يسجل أي أهداف.

برشلونة مانشستر سيتي جواو كانسيلو أليخاندرو بالدي
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