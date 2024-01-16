استبعاد فهد المولد من قائمة السعودية لـ كأس آسيا

الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 13:14

كتب : FilGoal

فهد المولد - السعودية - لبنان

أعلن منتخب السعودية استبعاد فهد المولد من قائمته التي ستخوض كأس آسيا.

فهد المولد

النادي : الشباب

السعودية

وجاء استبعاد المولد بسبب تعرضه لإصابة ستحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي قبل العودة للملاعب.

وقرر روبيرتو مانشيني مدرب السعودية استدعاء ريان حامد بدلا منه.

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ريان صاحب الـ 21 عاما يلعب في مركز الظهير الأيمن برفقة نادي أهلي جدة.

وشارك حامد في 6 مباريات منذ بداية الموسم مع الأهلي.

ولم يسبق للظهير الأيمن الشاب خوض أي مباراة بقميص منتخب السعودية حتى الآن.

ويستعد منتخب آسيا لخوض مباراته الأولى بكأس آسيا مساء اليوم عندما يواجه عمان في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويقع منتخب السعودية في المجموعة السادسة بجانب كل من عمان وقيغريستان وتايلاند.

السعودية روبيرتو مانشيني فهد المولد ريان حامد
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