جوارديولا: تشافي لديه كل دعمي.. وليس كل شيء خطأ المدرب

دعم بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بعد الفترة الصعبة التي يمر بها على مستوى الأداء والنتائج وآخرها الهزيمة من غريمه ريال مدريد 4-1 في نهائي بطولة السوبر الإسباني.

وانتزع جوارديولا يوم الإثنين الماضي جائزة أفضل مدرب في العالم في حفل جوائز "فيفا".

وقال جوارديولا بعد حصوله على الجائزة: "تشافي لديه كل دعمي، من السهل اللوم على المدرب، لكن يجب على اللاعبين أن يتقدموا ويقدموا ما لديهم".

وأضاف "ليس هناك سر فهم الذين يلعبون، ليس كل شيء خطأ المدرب".

وتابع "يجب على اللاعبين اتخاذ خطوة للأمام، إذا بقى المدرب حتى النهاية فمن اللازم أن يظهر اللاعبين جودتهم، لقد فعلوا مرات عديدة وسيفعلونه مرة أخرى".

وأنهى حديثه قائلا: "برشلونة يتواجد في قلبي فالنادي هو سبب وجودي هنا وجزء من حياتي".

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة بشكل مؤقت.

وواجه تشافي موجة انتقادات حادة عقب مباراة ريال مدريد وكانت هناك أنباء عن إقالته لكن إدارة النادي قررت الحفاظ عليه ودعمه.

وتدرب تشافي تحت قيادة جوارديولا من 2008 حتى 2012 وتوج بالعديد من البطولات ضمنها السداسية التاريخية في موسم 2008-2009 وهم الدوري والكأس والسوبر المحليين ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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