جوارديولا: تشافي لديه كل دعمي.. وليس كل شيء خطأ المدرب

الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 12:23

كتب : FilGoal

تشافي وجوارديولا

دعم بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بعد الفترة الصعبة التي يمر بها على مستوى الأداء والنتائج وآخرها الهزيمة من غريمه ريال مدريد 4-1 في نهائي بطولة السوبر الإسباني.

وانتزع جوارديولا يوم الإثنين الماضي جائزة أفضل مدرب في العالم في حفل جوائز "فيفا".

وقال جوارديولا بعد حصوله على الجائزة: "تشافي لديه كل دعمي، من السهل اللوم على المدرب، لكن يجب على اللاعبين أن يتقدموا ويقدموا ما لديهم".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - مدافع غانا: لو انتصرنا على مصر يمكننا التأهل لدور الـ16 فينجادا: أتواصل مع الزمالك من أجل أزمة سبورتنج لشبونة.. وجاهز للعمل كمدرب رومانو: دي روسي المرشح الأول لخلافة مورينيو في روما أمم إفريقيا - محرز: المباريات الافتتاحية صعبة.. لكن أشعر بالتفاؤل

وأضاف "ليس هناك سر فهم الذين يلعبون، ليس كل شيء خطأ المدرب".

وتابع "يجب على اللاعبين اتخاذ خطوة للأمام، إذا بقى المدرب حتى النهاية فمن اللازم أن يظهر اللاعبين جودتهم، لقد فعلوا مرات عديدة وسيفعلونه مرة أخرى".

وأنهى حديثه قائلا: "برشلونة يتواجد في قلبي فالنادي هو سبب وجودي هنا وجزء من حياتي".

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة بشكل مؤقت.

وواجه تشافي موجة انتقادات حادة عقب مباراة ريال مدريد وكانت هناك أنباء عن إقالته لكن إدارة النادي قررت الحفاظ عليه ودعمه.

وتدرب تشافي تحت قيادة جوارديولا من 2008 حتى 2012 وتوج بالعديد من البطولات ضمنها السداسية التاريخية في موسم 2008-2009 وهم الدوري والكأس والسوبر المحليين ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ريال مدريد برشلونة جوارديولا تشافي ماشستر سيتي
نرشح لكم
الرابع على التوالي.. يوفنتوس يدمر ساسولو بثلاثية ويحذر إنتر أوسيمين يكشف موقفه من الانتقال للدوري الإنجليزي رحيل مورينيو عن روما ولعنة الموسم الثالث آس: أتليتكو يرفض إقامة ممر شرفي لريال مدريد "فاز من أجل الجماهير وكرة القدم".. وفاة مشجع ورئيس هيرتا برلين "أهلا بعودتك للمنزل".. روما يعين دي روسي مديرا فنيا للفريق تليجراف: كارثة جديدة لنيوكاسل.. انتهاء موسم جولينتون بسبب الإصابة سبورت: لهذا السبب تراجع سيتي للتعاقد مع بالدي
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - المساكني: هزيمة تونس من ناميبيا قاسية.. ونتحمل المسؤولية 5 ساعة | كوت ديفوار 2023
كرنفال أمم إفريقيا - مالي وجنوب إفريقيا.. أصغر مدرب يهزم الأكبر في البطولة 5 ساعة | كوت ديفوار 2023
معتمد جمال: أخبار مدرب الزمالك تؤثر على اللاعبين 5 ساعة | الكرة المصرية
وثائقي في الجول - كُتَّاب التاريخ (2).. منتخب مصر من "بدون ملابس" إلى الهيمنة التامة 5 ساعة | كوت ديفوار 2023
كرنفال أمم إفريقيا - وصل لنهائي مونديال الشباب.. هايدارا رجل مباراة مالي وجنوب إفريقيا 5 ساعة | كوت ديفوار 2023
مؤتمر مانشيني: نستحق الفوز على عمان.. وأغلقت ملف المستبعدين 5 ساعة | آسيا
النسور تُعاقب تاو 6 ساعة | كوت ديفوار 2023
الرابع على التوالي.. يوفنتوس يدمر ساسولو بثلاثية ويحذر إنتر 6 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصيلحي لـ في الجول: سعر مابولولو؟ قبل هدفه في الجزائر أم بعده؟ 2 أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. زيزو في خط الوسط وتريزيجيه أساسي أمام موزمبيق 3 ذا بيست - وسط ذهول الجميع.. ميسي أفضل لاعب في العالم 4 انتهت أمم إفريقيا - مصر (2)-(2) موزمبيق.. تعادل الفراعنة