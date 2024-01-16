أمم إفريقيا - مدافع غانا: لو انتصرنا على مصر يمكننا التأهل لدور الـ16

الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 12:12

كتب : FilGoal

ألكسندر دجيكو - غانا - كاب فيردي

يؤمن ألكسندر دجيكو مدافع غانا بأن فوز منتخب بلاده على نظيره المصري سيرفع فرص النجوم السمراء في التأهل لدور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا 2023.

وخسر منتخب غانا من منافسه كاب فيردي بهدفين مقابل هدف في الوقت القاتل في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من البطولة التي تقام في كوت ديفوار.

وقال دجيكو في تصريحات للصحفيين: "لقد استقبلنا هدفًا في الدقيقة الأخيرة، لذلك يشعر الجميع بخيبة أمل، ولكن هذه هي كرة القدم".

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وأضاف "إذا فزنا بمباراتنا أمام مصر في الجولة الثانية يمكننا التأهل لدور الـ16".

سيلعب الفراعنة ضد النجوم السمراء يوم الخميس في مباراة مصيرية للطرفين، بعد تعادل مصر مع موزمبيق وخسارة غانا من كاب فيردي.

ويتواجد في المجموعة الثانية كل من مصر وغانا وكاب فيردي وموزمبيق.

ويتصدر منتخب كاب فيردي المجموعة برصيد 3 نقاط ويأتي الفراعنة في الوصافة بنقطة واحدة بالتساوي مع موزمبيق ويتذيل منتخب غانا المجموعة دون رصيد.

مصر غانا موزمبيق كاب فيردي أمم إفريقيا 2023
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