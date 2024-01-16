فينجادا: أتواصل مع الزمالك من أجل أزمة سبورتنج لشبونة.. وجاهز للعمل كمدرب

الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 11:55

كتب : FilGoal

نيلو فينجادا

شدد نيلو فينجادا المدير الفني السابق لاتحاد الكرة المصري ومدرب الزمالك الأسبق على تواصله مع إدارة النادي حاليا من أجل بحث حل أزمته مع سبورتنج لشبونة.

وقال فينجادا عبر قناة الحياة: "أتواصل مع إدارة الزمالك منذ فترة طويلة لحل بعض المشكلات وتحدثت مع سبورتنج لشبونة لحل مشكلة "شيكابالا" ولكن الوقت الحالي هو وقت دعم منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا".

وواصل "الموسم الذي توليت فيه تدريب الزمالك كان رائعا بالنسبة للنادي وبالنسبة لي وأتمنى أن يعود الفريق لمكانه الطبيعي".

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وتابع "يجب أن نجد الحل بين سبورتنج والزمالك والمعلومات التي لدي الآن تشير إلى اقتراب وصول اتفاق بين الفريقين وسنجد الحل المناسب لتلك المشكلة".

وأضاف "أنا مدير فني وأتطلع دائما للعمل وأعشق التدريب في أي مكان وحينما لا أعمل كمدرب أستمر في مشاهدة المباريات وخبراتي أكبر من 20 عاما مضت وعندما تصبح مدربا فأنت لا تتوقف مثلها مثل قيادة الدراجة، وأنا صحتي جيدة وقادر على العمل في أي توقيت".

ويتواصل الزمالك مع إدارة سبورتنج لشبونة لمحاولة الوصول لاتفاق لتقسيط قيمة انتقال محمود عبد الرازق "شيكابالا" للفريق الأبيض.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أحد الوكلاء عرض نيلو فينجادا على إدارة الزمالك لتدريب الفريق، وأبلغهم بأنه موافق بالفعل على كافة الشروط المالية والفنية التي وضعها النادي للمدرب الجديد.

وقال فينجادا لـFilGoal.com :"حتى الآن لم يحدث تواصل معي من الزمالك بشأن تدريب الفريق. اخر تواصل معي كان بخصوص حل أزمة سبورتنج لشبونة"

"حال تلقيت عرضا من الزمالك سأدرس الأمر لأني مدرب محترف وجاهز في أي وقت"

"الزمالك يمثل حالة خاصة بالنسبة لي لأنه أول فريق منحني فرصة التواجد في مصر"

وعن سؤاله حول متابعة مباريات الزمالك "بالطبع أتابع مباريات الكرة المصرية والزمالك بشكل جيد".

ولم يبت مجلس إدارة الزمالك في قراره حتى الآن بشأن هوية المدرب الجديد.

وسبق وتولى فينجادا تدريب الزمالك مرة في موسم 2003-2004 وتوج بالدوري المصري والبطولة العربية والسوبر الإفريقي والسوبر المصري السعودي آنذاك.

وكانت آخر مهمة للمدرب البرتغالي صاحب الـ70 عاما في مصر هي تولي مسؤولية المدير الفني لاتحاد الكرة.

وعقب رحيل خوان كارلوس أوسوريو عن تدريب الزمالك أسند مجلس الإدارة مهمة تدريب الفريق إلى معتمد جمال بشكل مؤقت.

وبعد قيادته للفريق لتحقيق نتائج إيجابية أعلن مجلس الإدارة توقيع عقودا مع معتمد جمال مؤقتا نظرا لأنه كان يقود الفريق بدون أي عقد.

ويحتل الزمالك المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعدما خاض ثماني مباريات.

وفي الكونفدرالية ضمن الزمالك تأهله إلى ربع النهائي بفضل تصدره للمجموعة وفوزه في ثلاث مباريات وتعادله في لقاء.

الزمالك نيلو فينجادا
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