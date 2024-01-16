فينجادا: أتواصل مع الزمالك من أجل أزمة سبورتنج لشبونة.. وجاهز للعمل كمدرب

شدد نيلو فينجادا المدير الفني السابق لاتحاد الكرة المصري ومدرب الزمالك الأسبق على تواصله مع إدارة النادي حاليا من أجل بحث حل أزمته مع سبورتنج لشبونة.

وقال فينجادا عبر قناة الحياة: "أتواصل مع إدارة الزمالك منذ فترة طويلة لحل بعض المشكلات وتحدثت مع سبورتنج لشبونة لحل مشكلة "شيكابالا" ولكن الوقت الحالي هو وقت دعم منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا".

وواصل "الموسم الذي توليت فيه تدريب الزمالك كان رائعا بالنسبة للنادي وبالنسبة لي وأتمنى أن يعود الفريق لمكانه الطبيعي".

وتابع "يجب أن نجد الحل بين سبورتنج والزمالك والمعلومات التي لدي الآن تشير إلى اقتراب وصول اتفاق بين الفريقين وسنجد الحل المناسب لتلك المشكلة".

وأضاف "أنا مدير فني وأتطلع دائما للعمل وأعشق التدريب في أي مكان وحينما لا أعمل كمدرب أستمر في مشاهدة المباريات وخبراتي أكبر من 20 عاما مضت وعندما تصبح مدربا فأنت لا تتوقف مثلها مثل قيادة الدراجة، وأنا صحتي جيدة وقادر على العمل في أي توقيت".

ويتواصل الزمالك مع إدارة سبورتنج لشبونة لمحاولة الوصول لاتفاق لتقسيط قيمة انتقال محمود عبد الرازق "شيكابالا" للفريق الأبيض.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أحد الوكلاء عرض نيلو فينجادا على إدارة الزمالك لتدريب الفريق، وأبلغهم بأنه موافق بالفعل على كافة الشروط المالية والفنية التي وضعها النادي للمدرب الجديد.

وقال فينجادا لـFilGoal.com :"حتى الآن لم يحدث تواصل معي من الزمالك بشأن تدريب الفريق. اخر تواصل معي كان بخصوص حل أزمة سبورتنج لشبونة"

"حال تلقيت عرضا من الزمالك سأدرس الأمر لأني مدرب محترف وجاهز في أي وقت"

"الزمالك يمثل حالة خاصة بالنسبة لي لأنه أول فريق منحني فرصة التواجد في مصر"

وعن سؤاله حول متابعة مباريات الزمالك "بالطبع أتابع مباريات الكرة المصرية والزمالك بشكل جيد".

ولم يبت مجلس إدارة الزمالك في قراره حتى الآن بشأن هوية المدرب الجديد.