رومانو: دي روسي المرشح الأول لخلافة مورينيو في روما

تتحرك إدارة نادي روما الإيطالي سريعا من أجل تعيين مديرا فنيا للفريق بعد الاتفاق مع جوزيه مورينيو على الرحيل في الفترة الحالية مع جهازه المعاون بالكامل.

ورحل المدرب البرتغالي عن روما بعد ثلاث مباريات لم يحقق خلالهم الفريق الفوز ومن ضمنهم الإقصاء من كأس إيطاليا على يد غريمه لاتسيو.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أن دانييلي دي روسي أسطورة النادي يتواجد في صدارة القائمة المرشحة لخلافة المدير الفني البرتغالي.

وشدد رومانو أن التواصل بين روما بقيادة عائلة فريدكن ودي روسي قد بدأت بالفعل لتدريب الذئاب.

وأوضح رومانو أن دي روسي يريد انتهاز تلك الإمكانية إذ كان حلمه دائما هو العودة إلى النادي وأن القرار النهائي من المتوقع أن يعلن قريبا.

🟡🔴 Contacts already taking place between AS Roma and Daniele de Rossi as potential new head coach. De Rossi, keen on this possibility as he always had the dream to return to the club. Final decision expected soon. 🇮🇹 pic.twitter.com/AvTBkoK19F — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 16, 2024

ولم يتضح الأمر بعد حول عودة دي روسي كمدير فني مؤقت أم دائم.

ويعمل ألبيرتو دي روسي والد دانييلي في روما حاليا كمدير تنمية.

وتكون دي روسي في روما منذ الصغر واستمر حتى عام 2019 قبل أن يرحل إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني واعتزل في يناير 2020.

وأول تجارب دي روسي الفنية كمدير تقني في منتخب إيطاليا رفقة روبيرتو مانشيني وحصل على بطولة يورو 2020.

ودرب فريق سبال في دوري الدرجة الثانية لمدة 17 مباراة إذ خسر 8 مباريات وتعادل في 6 وفاز في 3 آخرين فقط.

ويحتل روما حاليا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة وبفارق 5 نقاط عن فيورنتينا صاحب المركز الرابع.

مورينيو كان هو المدرب رقم 60 في تاريخ روما منذ إنشاء الفريق.

ونجح مورينيو مع روما خلال موسمه الأول في تحقيق لقب دوري المؤتمر الأوروبي عندما فاز على فينورد بالمباراة النهائية.

وقاد مورينيو روما في 138 مباراة وخلالها حقق الفوز في 68 وخسر 40 وتعادل في 30.