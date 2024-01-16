رومانو: دي روسي المرشح الأول لخلافة مورينيو في روما

الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 11:46

كتب : FilGoal

دانييل دي روسي

تتحرك إدارة نادي روما الإيطالي سريعا من أجل تعيين مديرا فنيا للفريق بعد الاتفاق مع جوزيه مورينيو على الرحيل في الفترة الحالية مع جهازه المعاون بالكامل.

ورحل المدرب البرتغالي عن روما بعد ثلاث مباريات لم يحقق خلالهم الفريق الفوز ومن ضمنهم الإقصاء من كأس إيطاليا على يد غريمه لاتسيو.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أن دانييلي دي روسي أسطورة النادي يتواجد في صدارة القائمة المرشحة لخلافة المدير الفني البرتغالي.

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وشدد رومانو أن التواصل بين روما بقيادة عائلة فريدكن ودي روسي قد بدأت بالفعل لتدريب الذئاب.

وأوضح رومانو أن دي روسي يريد انتهاز تلك الإمكانية إذ كان حلمه دائما هو العودة إلى النادي وأن القرار النهائي من المتوقع أن يعلن قريبا.

ولم يتضح الأمر بعد حول عودة دي روسي كمدير فني مؤقت أم دائم.

ويعمل ألبيرتو دي روسي والد دانييلي في روما حاليا كمدير تنمية.

وتكون دي روسي في روما منذ الصغر واستمر حتى عام 2019 قبل أن يرحل إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني واعتزل في يناير 2020.

وأول تجارب دي روسي الفنية كمدير تقني في منتخب إيطاليا رفقة روبيرتو مانشيني وحصل على بطولة يورو 2020.

ودرب فريق سبال في دوري الدرجة الثانية لمدة 17 مباراة إذ خسر 8 مباريات وتعادل في 6 وفاز في 3 آخرين فقط.

ويحتل روما حاليا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة وبفارق 5 نقاط عن فيورنتينا صاحب المركز الرابع.

مورينيو كان هو المدرب رقم 60 في تاريخ روما منذ إنشاء الفريق.

ونجح مورينيو مع روما خلال موسمه الأول في تحقيق لقب دوري المؤتمر الأوروبي عندما فاز على فينورد بالمباراة النهائية.

وقاد مورينيو روما في 138 مباراة وخلالها حقق الفوز في 68 وخسر 40 وتعادل في 30.

روما الدوري الإيطالي جوزيه مورينيو دانييلي دي روسي
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