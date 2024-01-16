أمم إفريقيا - محرز: المباريات الافتتاحية صعبة.. لكن أشعر بالتفاؤل

الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 11:31

كتب : FilGoal

رياض محرز - الجزائر ضد أنجولا

يثق رياض محرز قائد المنتخب الجزائري في قدرة فريقه على التأهل لدور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا رغم التعادل في المباراة الافتتاحية ضد أنجولا.

وبدأ بطل نسخة 2019 مبارياته في نسخة 2023 بالتعادل مع أنجولا بهدف لمثله.

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وقال محرز في تصريحات للصحفيين: "المباريات الافتتاحية دائما تكون صعبة".

وأضاف "قدمنا بداية جيدة في المباراة، لكن الشوط الثاني لم نظهر بشكل جيد. الخصم سجل عن طريق ركلة جزاء، يجب علينا التفكير بشكل إيجابي".

وتابع "أشعر بالتفاؤل، فنحن نملك تشكيلة رائعة، سنحاول الحفاظ على مستوانا طوال الـ90 دقيقة".

وواصل "سنعود إلى التدريبات ونشاهد المباراة، ثم نُصحح الأخطاء. ثقتي كبيرة لرد الاعتبار في المباراة القادمة أمام بوركينا فاسو".

وقاد كريستوفر مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري منتخب بلاده أنجولا لخطف نقطة من الجزائر في افتتاح مباريات الجولة الرابعة بأمم إفريقيا.

وتقدم منتخب الجزائر في الدقيقة 18 عن طريق بغداد بونجاح، بينما عادل البديل مابولولو النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 68.

وحصد مابولولو لاعب الاتحاد السكندري جائزة هداف الدوري المصري بنسخة الموسم الماضي.

ويتواجد منتخب الجزائر ونظيره الأنجولي في المجموعة الرابعة رفقة منتخبي بوركينا فاسو وموريتانيا.

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