إيقاف عن المشاركة في الدوري.. قرارات رادعة من اتحاد الكرة لفريقين في البحيرة

الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 11:24

كتب : رضا السنباطي

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم قرارت رادعة بشأن مباراة مركز شباب حوش عيسى ضد مركز شباب نوباسيد بالقسم الرابع بمنطقة البحيرة لكرة القدم.

وألغت لجنة المسابقات نتائج نوباسيد و إيقافه لمدة سنة عن المشاركة بالقسم الرابع وغرامة مالية 25 ألف جنيها.

بالإضافة إلى إلغاء نتائج الفريق في الدور الثاني من الدوري نظرا لتكرار الواقعة وحجب نقاط المباراة.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - بلماضي: كرة القدم عاقبتنا.. والتعادل مع أنجولا ليس سيئا "شكرا على الذكريات ولكن التغيير مطلوب" روما يعلن رحيل مورينيو عن تدريب الفريق مواعيد مباريات الثلاثاء 16 يناير - أمم إفريقيا وكأس آسيا.. والرابطة المصرية مصيلحي لـ في الجول: سعر مابولولو؟ قبل هدفه في الجزائر أم بعده؟

وعلى الجانب الآخر قررت لجنة المسابقات خصم ثلاث نقاط من مركز شباب حوش عيسي في نهاية المسابقة.

وتأتي هذه القرارات نظرا لعدم حضور الفريقين للمباراة التي كان من المقرر إقامتها يوم 13 يناير الماضي.

May be an image of text

May be an image of text

الاتحاد المصري لكرة القدم حوش عيسى مركز شباب نوباسيد دوري القسم الرابع
نرشح لكم
خبر في الجول - البنك الأهلي يفسخ تعاقده مع علاء عطا محمد عبد الغني لـ في الجول: هذا سبب رفض العروض السابقة.. وأسعى ليعيدني البنك الأهلي للمنتخب هداف الجمهورية ولاعب قادم من اليونان.. تعرف على 13 لاعبا شابا في تدريبات الأهلي كأس الرابطة - طلائع الجيش يتعادل مع بيراميدز بهدف قاتل ويتصدر المجموعة خبر في الجول – تفاصيل انتقال محمد عبد الغني من الزمالك إلى البنك الأهلي معتمد جمال: تجربة الشباب الكويتي مفيدة فنيا.. ونسعى لتجهيز اللاعبين بدنيا خبر في الجول – قرار من معتمد جمال قبل سفر بعثة الزمالك إلى معسكر الإمارات زد يفوز على فاركو ويحقق انتصاره الأول في كأس الرابطة
أخر الأخبار
مؤتمر مانشيني: نستحق الفوز على عمان.. وأغلقت ملف المستبعدين دقيقة | آسيا
النسور تُعاقب تاو 18 دقيقة | كوت ديفوار 2023
الرابع على التوالي.. يوفنتوس يدمر ساسولو بثلاثية ويحذر إنتر 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - البنك الأهلي يفسخ تعاقده مع علاء عطا 37 دقيقة | ميركاتو
محمد عبد الغني لـ في الجول: هذا سبب رفض العروض السابقة.. وأسعى ليعيدني البنك الأهلي للمنتخب 56 دقيقة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - واحدة مع الأهلي وأخرى مع جنوب إفريقيا.. بيرسي تاو يهدر ركلة جزاء ضد مالي ساعة | كوت ديفوار 2023
هداف الجمهورية ولاعب قادم من اليونان.. تعرف على 13 لاعبا شابا في تدريبات الأهلي ساعة | الكرة المصرية
كأس آسيا - دراما الـ+98 واحتفال تحول إلى "تريند".. السعودية تقلب الطاولة على عمان ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصيلحي لـ في الجول: سعر مابولولو؟ قبل هدفه في الجزائر أم بعده؟ 2 أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. زيزو في خط الوسط وتريزيجيه أساسي أمام موزمبيق 3 ذا بيست - وسط ذهول الجميع.. ميسي أفضل لاعب في العالم 4 انتهت أمم إفريقيا - مصر (2)-(2) موزمبيق.. تعادل الفراعنة