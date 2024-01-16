إيقاف عن المشاركة في الدوري.. قرارات رادعة من اتحاد الكرة لفريقين في البحيرة

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم قرارت رادعة بشأن مباراة مركز شباب حوش عيسى ضد مركز شباب نوباسيد بالقسم الرابع بمنطقة البحيرة لكرة القدم.

وألغت لجنة المسابقات نتائج نوباسيد و إيقافه لمدة سنة عن المشاركة بالقسم الرابع وغرامة مالية 25 ألف جنيها.

بالإضافة إلى إلغاء نتائج الفريق في الدور الثاني من الدوري نظرا لتكرار الواقعة وحجب نقاط المباراة.

وعلى الجانب الآخر قررت لجنة المسابقات خصم ثلاث نقاط من مركز شباب حوش عيسي في نهاية المسابقة.

وتأتي هذه القرارات نظرا لعدم حضور الفريقين للمباراة التي كان من المقرر إقامتها يوم 13 يناير الماضي.