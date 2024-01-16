أمم إفريقيا - بلماضي: كرة القدم عاقبتنا.. والتعادل مع أنجولا ليس سيئا

يرى جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر أن نتيجة التعادل التي حققها فريقه أمام أنجولا في افتتاح مبارياته ببطولة أمم إفريقيا 2023 ليست سيئة.

وبدأ بطل نسخة 2019 مبارياته في نسخة 2023 بالتعادل مع أنجولا بهدف لمثله.

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وقال بلماضي في تصريحات للصحفيين: "كرة القدم عاقبتنا ومنتخب أنجولا عرف كيف يستغل فترة ضعفنا".

وأضاف "سنبذل قصارى جهدنا لرفع رؤوسنا في المباريات المقبلة، كنا نستحق نتيجة أفضل رغم أننا توقعنا صعوبة اللقاء أمام منافس يدافع بشكل جيد".

وواصل "مستوانا في الشوط الثاني اختلف عما قدمناه في الشوط الأول، تقاسمنا الاستحواذ مع فريق أنجولا، صنعنا عددا من الفرص عكس المنافس الذي تعادل عن طريق ركلة جزاء".

وتابع "فشلنا في السيطرة على الملعب في بعض الأحيان، وهو الأمر الذي تسبب في اهتزاز شباكنا".

وأكمل "النتيجة ليست سيئة، في بعض الأحيان يكون التعثر أمرا جيدا لتقديم مباريات كبيرة لاحقا".

وأتم "بغداد بونجاح يقدم مستويات جيدة ولهذا منحته الفرصة اللعب كأساسي، إسلام سليماني هو الآخر جيد لكنه لم يلعب منذ فترة".

وقاد كريستوفر مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري منتخب بلاده أنجولا لخطف نقطة من الجزائر في افتتاح مباريات الجولة الرابعة بأمم إفريقيا.

وتقدم منتخب الجزائر في الدقيقة 18 عن طريق بغداد بونجاح، بينما عادل البديل مابولولو النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 68.

وحصد مابولولو لاعب الاتحاد السكندري جائزة هداف الدوري المصري بنسخة الموسم الماضي.

ويقع منتخبا الجزائر وأنجولا في المجموعة الرابعة رفقة منتخبي بوركينا فاسو وموريتانيا.

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