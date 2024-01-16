"شكرا على الذكريات ولكن التغيير مطلوب" روما يعلن رحيل مورينيو عن تدريب الفريق

الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 10:46

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - روما

أعلن نادي روما الإيطالي رحيل مدربه جوزيه مورينيو من تدريب الفريق برفقة جهازه المعاون بالكامل.

ولم يحدد روما خلال بيانه المدرب القادم للفريق أو سواء كان سيستعين بمدرب مؤقت أو دائم.

ويأتي رحيل المدرب البرتغالي عن روما بعد ثلاث مباريات لم يحقق خلالهم الفريق الفوز ومن ضمنهم الإقصاء من كأس إيطاليا على يد غريمه لاتسيو.

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ووجه ريان فريدكين مالك نادي روما الشكر لمورينيو على الذكريات الرائعة التي خلفها مع الفريق ولكنه شدد على أن التغيير مطلوب للفريق خلال الفترة الحالية.

المباراة الأخيرة لمورينيو مع روما كانت قد انتهت بهزيمته من ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل روما حاليا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة وبفارق 5 نقاط عن فيورنتينا صاحب المركز الرابع.

ويتولى صاحب الـ 60 عاما تدريب روما منذ عام 2021.

مورينيو كان هو المدرب رقم 60 في تاريخ روما منذ إنشاء الفريق.

ونجح مورينيو مع روما خلال موسمه الأول في تحقيق لقب دوري المؤتمر الأوروبي عندما فاز على فينورد بالمباراة النهائية.

وقاد مورينيو روما في 138 مباراة وخلالها حقق الفوز في 68 وخسر 40 وتعادل في 30.

روما جوزيه مورينيو
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