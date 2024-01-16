مواعيد مباريات الثلاثاء 16 يناير - أمم إفريقيا وكأس آسيا.. والرابطة المصرية

الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 10:32

كتب : FilGoal

منتخب مصر - تونس

تستأنف اليوم مباريات الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا وكأس آسيا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 16 يناير والقنوات الناقلة.

كأس أمم إفريقيا

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بوركينا فاسو × موريتانيا.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس AFCON 1.

تونس × ناميبيا.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس AFCON 1.

مالي × جنوب إفريقيا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس AFCON 1.

كأس آسيا

تايلاند × قيرغيزستان.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس Asian cup.

السعودية × عمان.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس Asian cup.

كأس الرابطة المصرية

فاركو × زد.. 3:00 مساء - أون تايم سبورتس.

سموحة × مودرن فيوتشر.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

طلائع الجيش × بيراميدز.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس.

الدوري الإيطالي

يوفنتوس × ساسولو.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

دوري المحترفين المصري

مصر للمقاصة × أبو قير للأسمدة.. 2:00 مساء.

كأس ملك إسبانيا

خيتافي × إشبيلية.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.

أتلتيم بلباو × ديبورتيفو ألافيس.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.

تنيريفي × ريال مايوركا.. 11:00 مساء - تطبيق شاهد.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة

كأس أمم إفريقيا كأس آسيا كأس الرابطة المصرية
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