مواعيد مباريات الثلاثاء 16 يناير - أمم إفريقيا وكأس آسيا.. والرابطة المصرية
الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 10:32
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم مباريات الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا وكأس آسيا.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 16 يناير والقنوات الناقلة.
كأس أمم إفريقيا
بوركينا فاسو × موريتانيا.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس AFCON 1.
تونس × ناميبيا.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس AFCON 1.
مالي × جنوب إفريقيا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس AFCON 1.
كأس آسيا
تايلاند × قيرغيزستان.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس Asian cup.
السعودية × عمان.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس Asian cup.
كأس الرابطة المصرية
فاركو × زد.. 3:00 مساء - أون تايم سبورتس.
سموحة × مودرن فيوتشر.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
طلائع الجيش × بيراميدز.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس.
الدوري الإيطالي
يوفنتوس × ساسولو.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
دوري المحترفين المصري
مصر للمقاصة × أبو قير للأسمدة.. 2:00 مساء.
كأس ملك إسبانيا
خيتافي × إشبيلية.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.
أتلتيم بلباو × ديبورتيفو ألافيس.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.
تنيريفي × ريال مايوركا.. 11:00 مساء - تطبيق شاهد.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة