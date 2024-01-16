نقطة من الشاطبي

الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 00:05

كتب : محمد سمير

صورة تقرير مباراة الجزائر ضد أنجولا

قاد كريستوفر مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري منتخب بلاده أنجولا لخطف نقطة من الجزائر في افتتاح مباريات الجولة الرابعة بأمم إفريقيا.

وتقدم منتخب الجزائر في الدقيقة 18 عن طريق بغداد بونجاح، بينما عادل البديل مابولولو النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 68.

وحصد مابولولو لاعب الاتحاد السكندري -النادي الذي يقع مقره في منطقة الشاطبي بالإسكندرية- جائزة هداف الدوري المصري بنسخة الموسم الماضي.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - عطال وبن ناصر أساسيان مع الجزائر ضد أنجولا أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب موريتانيا: الجزائر هنا من أجل الانتقام.. وسنعتاد على حر كوت ديفوار أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب أنجولا: منتخب الجزائر مرشح للفوز على الورق فقط نجم الجزائر: أرشح مصر و3 منتخبات أخرى لنصف نهائي أمم إفريقيا

ويقع منتخبا الجزائر وأنجولا في المجموعة الرابعة رفقة منتخبي بوركينا فاسو وموريتانيا.

وصف المباراة

شهدت انطلاقة اللقاء ضغط متواصل من لاعبي الجزائر بحثا عن التقدم المبكر.

وكاد منتخب الجزائر أن يسجل مبكرا في الدقيقة التاسعة عن طريق تسديدة قوية من يوسف بلايلي ولكن تصدى لها نيلو حارس المرمى بنجاح.

وهيمن منتخب الجزائر على المباراة تماما وسط تراجع لاعبي أنجولا للدفاع.

استغل بغداد بونجاح في الدقيقة 18 تمريرة رائعة من بلايلي ونجح في تحويلها إلى داخل الشباك.

واستمر ضغط منتخب الجزائر رغم التقدم بالهدف الأول وسط استمرار تراجع منتخب أنجولا.

وعلى عكس سير المباراة أهدر فريدي فرصة التعادل لأنجولا في الدقيقة 30 بعد تمريرة بينية رائعة.

ودفع المدير الفني لأنجولا، بكريستوفر مابولولو بدلا من برونو باز في الدقيقة 41.

وهدأ اللقاء في الشوط الثاني بعد تراجع لاعبي الجزائر بدنيا وهجوم متواصل من أنجولا.

ونجح مابولولو في الحصول على ركلة جزاء بالدقيقة 65 بعد عرقلة من مدافع الجزائر.

وسدد مابولولو ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 68 بعد أن اصطدمت في القائم وسكنت الشباك.

وتراجع منتخب أنجولا عقب هدف التعادل من أجل الدفاع عن النقطة والاعتماد على الهجمات المرتدة.

وواصل منتخب الجزائر هجومه في آخر عشرين دقيقة بحثا عن التقدم وسط استبسال من دفاع أنجولا.

ويلعب منتخب الجزائر مباراته المقبلة أمام بوركينا فاسو يوم 20 يناير الجاري، بينما تواجه أنجولا منتخب موريتانيا.

رقم سلبي

وقع منتخب الجزائر في فخ التعادل بالمباراة الافتتاحية لأمم إفريقيا في ثلاث مرات بآخر أربع نسخ أقيمت.

وكانت النسخة الوحيدة من آخر أربع نسخ التي فاز منتخب الجزائر في المباراة الافتتاحية بها كانت نسخة 2019 والتي حصد محاربو الصحراء لقبها آنذاك.

وودع محاربو الصحراء النسخة الماضية من دور المجموعات، وتعادلت الجزائر مع سيراليون سلبيا في المباراة الافتتاحية.

نسخة 2017: تعادل أمام زيمبابوي 2-2

نسخة 2019: الفوز على كينيا 2-0

نسخة 2021: التعادل أمام سيراليون 0-0

نسخة 2023: التعادل أمام أنجولا 1-1

الجزائر الاتحاد أنجولا أمم إفريقيا مابولولو
نرشح لكم
أمم إفريقيا - المساكني: هزيمة تونس من ناميبيا قاسية.. ونتحمل المسؤولية كرنفال أمم إفريقيا - مالي وجنوب إفريقيا.. أصغر مدرب يهزم الأكبر في البطولة وثائقي في الجول - كُتَّاب التاريخ (2).. منتخب مصر من "بدون ملابس" إلى الهيمنة التامة كرنفال أمم إفريقيا - وصل لنهائي مونديال الشباب.. هايدارا رجل مباراة مالي وجنوب إفريقيا النسور تُعاقب تاو أمم إفريقيا - واحدة مع الأهلي وأخرى مع جنوب إفريقيا.. بيرسي تاو يهدر ركلة جزاء ضد مالي انتهت أمم إفريقيا - جنوب إفريقيا (0)-(2) مالي.. نهاية المباراة مدرب تونس: خسارتنا ضد ناميبيا؟ الأرجنتين هُزمت في كأس العالم وفازت باللقب
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - المساكني: هزيمة تونس من ناميبيا قاسية.. ونتحمل المسؤولية ساعة | كوت ديفوار 2023
كرنفال أمم إفريقيا - مالي وجنوب إفريقيا.. أصغر مدرب يهزم الأكبر في البطولة ساعة | كوت ديفوار 2023
معتمد جمال: أخبار مدرب الزمالك تؤثر على اللاعبين ساعة | الكرة المصرية
وثائقي في الجول - كُتَّاب التاريخ (2).. منتخب مصر من "بدون ملابس" إلى الهيمنة التامة ساعة | كوت ديفوار 2023
كرنفال أمم إفريقيا - وصل لنهائي مونديال الشباب.. هايدارا رجل مباراة مالي وجنوب إفريقيا ساعة | كوت ديفوار 2023
مؤتمر مانشيني: نستحق الفوز على عمان.. وأغلقت ملف المستبعدين 2 ساعة | آسيا
النسور تُعاقب تاو 2 ساعة | كوت ديفوار 2023
الرابع على التوالي.. يوفنتوس يدمر ساسولو بثلاثية ويحذر إنتر 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصيلحي لـ في الجول: سعر مابولولو؟ قبل هدفه في الجزائر أم بعده؟ 2 أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. زيزو في خط الوسط وتريزيجيه أساسي أمام موزمبيق 3 ذا بيست - وسط ذهول الجميع.. ميسي أفضل لاعب في العالم 4 انتهت أمم إفريقيا - مصر (2)-(2) موزمبيق.. تعادل الفراعنة