نقطة من الشاطبي

قاد كريستوفر مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري منتخب بلاده أنجولا لخطف نقطة من الجزائر في افتتاح مباريات الجولة الرابعة بأمم إفريقيا.

وتقدم منتخب الجزائر في الدقيقة 18 عن طريق بغداد بونجاح، بينما عادل البديل مابولولو النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 68.

وحصد مابولولو لاعب الاتحاد السكندري -النادي الذي يقع مقره في منطقة الشاطبي بالإسكندرية- جائزة هداف الدوري المصري بنسخة الموسم الماضي.

ويقع منتخبا الجزائر وأنجولا في المجموعة الرابعة رفقة منتخبي بوركينا فاسو وموريتانيا.

وصف المباراة

شهدت انطلاقة اللقاء ضغط متواصل من لاعبي الجزائر بحثا عن التقدم المبكر.

وكاد منتخب الجزائر أن يسجل مبكرا في الدقيقة التاسعة عن طريق تسديدة قوية من يوسف بلايلي ولكن تصدى لها نيلو حارس المرمى بنجاح.

وهيمن منتخب الجزائر على المباراة تماما وسط تراجع لاعبي أنجولا للدفاع.

استغل بغداد بونجاح في الدقيقة 18 تمريرة رائعة من بلايلي ونجح في تحويلها إلى داخل الشباك.

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واستمر ضغط منتخب الجزائر رغم التقدم بالهدف الأول وسط استمرار تراجع منتخب أنجولا.

وعلى عكس سير المباراة أهدر فريدي فرصة التعادل لأنجولا في الدقيقة 30 بعد تمريرة بينية رائعة.

ودفع المدير الفني لأنجولا، بكريستوفر مابولولو بدلا من برونو باز في الدقيقة 41.

وهدأ اللقاء في الشوط الثاني بعد تراجع لاعبي الجزائر بدنيا وهجوم متواصل من أنجولا.

ونجح مابولولو في الحصول على ركلة جزاء بالدقيقة 65 بعد عرقلة من مدافع الجزائر.

وسدد مابولولو ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 68 بعد أن اصطدمت في القائم وسكنت الشباك.

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مابولولو يتعادل لـ أنجولا 🔥pic.twitter.com/cTaBl38nzr — FilGoal (@FilGoal) January 15, 2024

وتراجع منتخب أنجولا عقب هدف التعادل من أجل الدفاع عن النقطة والاعتماد على الهجمات المرتدة.

وواصل منتخب الجزائر هجومه في آخر عشرين دقيقة بحثا عن التقدم وسط استبسال من دفاع أنجولا.

ويلعب منتخب الجزائر مباراته المقبلة أمام بوركينا فاسو يوم 20 يناير الجاري، بينما تواجه أنجولا منتخب موريتانيا.

رقم سلبي

وقع منتخب الجزائر في فخ التعادل بالمباراة الافتتاحية لأمم إفريقيا في ثلاث مرات بآخر أربع نسخ أقيمت.

وكانت النسخة الوحيدة من آخر أربع نسخ التي فاز منتخب الجزائر في المباراة الافتتاحية بها كانت نسخة 2019 والتي حصد محاربو الصحراء لقبها آنذاك.

وودع محاربو الصحراء النسخة الماضية من دور المجموعات، وتعادلت الجزائر مع سيراليون سلبيا في المباراة الافتتاحية.

نسخة 2017: تعادل أمام زيمبابوي 2-2

نسخة 2019: الفوز على كينيا 2-0

نسخة 2021: التعادل أمام سيراليون 0-0

نسخة 2023: التعادل أمام أنجولا 1-1