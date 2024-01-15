حوار وسام أبو علي: سأرفع علم فلسطين مع الأهلي.. وتفاجئت بمستوى الفريق في المونديال

كشف وسام أبو علي مهاجم الأهلي الجديد عن كواليس انضمامه للفريق الأحمر وطموحه الذي يرغب في تحقيقه الفترة المقبلة.

وقال أبو علي في حواره مع موقع الأهلي: "أشعر بسعادة كبيرة بعد انضمامي للأهلي، وعندما علمت برغبة الأهلي في ضمي كنت سعيد جدا".

وأضاف "المفاوضات مع الأهلي بدأت قبل شهر تقريبا ووكيلي أبلغني برغبة النادي في ضمي ومنذ ذلك اليوم شعرت أنني أريد فعل كل شيء للانضمام للأهلي".

وواصل "تلقيت عدة عروض أخرى ولكن بمجرد وصول الأهلي قررت القدوم إلى هنا".

وأردف "جمهور الأهلي جعلني أشعر أنني أرغب في الانضمام للفريق الأحمر بشكل أكبر، وليس لديك فرصة كل يوم لتلعب أمام 70 ألف مشجع".

وأوضح "انضمامي للأهلي فرصة لرفع علم فلسطين مع الفريق، تمسكت بالأهلي لأنه نادي القرن في إفريقيا وأنا كلاعب فلسطيني عربي لا أستطيع رفض عرض الأهلي".

وأكمل "شاهدت مباراة الأهلي ضد اتحاد جدة في كأس العالم للأندية وتفاجئت بمستوى الفريق المميز، وهذا شيء مميز بالنسبة لي لأنني سألعب على مستوى أول أمام العالم بالكامل".

واستطرد "جئت إلى الأهلي للفوز بالبطولات، ومع الفريق الأحمر لديك فرصة للفوز ببطولة إفريقيا والدوري المصري والمشاركة في كأس العالم للأندية".

وأفصح "أبي يعرف الأهلي وعائلتي تشجع الأهلي وأنا أصبحت أهلاويا بشكل سريع جدا".

وأشار "أعرف إمام عاشور من الدنمارك وكذلك أعرف بيرسي تاو ومحمد الشناوي".

وشدد "جاهز للتحدي مع الأهلي، والأهم هو الفوز بكل البطولات كفريق وأنا جئت إلى هنا للمشاركة والتدرب بقوة وخوض المباريات".

وشرح "إذا اختارني كولر للمشاركة بشكل أساسي سأكون سعيدا، وإذا لم يفعل ذلك سأواصل التدريب للحصول على فرصة".

وأكد "عرفت أن كولر شاهد الكثير من المباريات لي وأعجب بطريقة لعبي، وجئت إلى هنا لتسجيل الأهداف للفوز بكل المباريات التي سيلعبها الأهلي".

وأتم تصريحاته "أحلامي مع الأهلي هي الفوز بالدوري المصري وبطولة إفريقيا واللعب في كأس العالم للأندية ضد الفرق الأوروبية الكبيرة".

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