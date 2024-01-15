ذا بيست - لاعب درجة ثانية يفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف

الإثنين، 15 يناير 2024 - 22:39

كتب : FilGoal

جييرمي مادروجا

فاز جييرمي مادروجا لاعب بوتافوجو البرازيلي بجائزة بوشكاش المقدمة في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السنوي "ذا بيست".

جوليو إنسيسو

النادي : برايتون

برايتون

جاء ذلك عن هدفه مع بوتافوجو في شباك نوفوريزونتينو في دوري الدرجة الثانية البرازيلي.

وتفوق هدف مادروجا على الباراجواياني خوليو إنسيسو لاعب برايتون، الذي سجل هدفا رائعا في شباك مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

أيضا تفوق على نونو سانتوس لاعب سبورتنج لشبونة بهدفه الرائع في شباك بوافيشتا خلال الدوري البرتغالي.

وفاز بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بجائزة أفضل مدرب، وكذلك فاز حارسه إيدرسون بجائزة أفضل حارس مرمى.

على مستوى السيدات فازت سارينا فيجمان مدربة إنجلترا بجائزة أفضل مدربة للكرة النسائية، كما فازت ماري إيربس لاعبة مانشستر يونايتد وإنجلترا بجائزة أفضل حارسة.

جائزة بوشكاش ذا بيست جوائز فيفا جييرمي مادروجا خوليو إنسيسو نونو سانتوس
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