ذا بيست - لاعب درجة ثانية يفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف

فاز جييرمي مادروجا لاعب بوتافوجو البرازيلي بجائزة بوشكاش المقدمة في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السنوي "ذا بيست".

جوليو إنسيسو النادي : برايتون برايتون

جاء ذلك عن هدفه مع بوتافوجو في شباك نوفوريزونتينو في دوري الدرجة الثانية البرازيلي.

🚨🇧🇷 The goal by Guilherme Madruga, which is among the finalists for the Puskas Award.pic.twitter.com/aFf6crIlEp — VAR Tático (@vartatico) January 15, 2024

وتفوق هدف مادروجا على الباراجواياني خوليو إنسيسو لاعب برايتون، الذي سجل هدفا رائعا في شباك مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

🚨🇵🇾 The goal by Julio Enciso, which is among the finalists for the Puskas Award.pic.twitter.com/Dn6FhTznwS — VAR Tático (@vartatico) January 15, 2024

أيضا تفوق على نونو سانتوس لاعب سبورتنج لشبونة بهدفه الرائع في شباك بوافيشتا خلال الدوري البرتغالي.

🚨🇵🇹 The goal by Nuno Santos, which is among the finalists for the Puskas Award.pic.twitter.com/Mc9wsorfmA — VAR Tático (@vartatico) January 15, 2024

وفاز بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بجائزة أفضل مدرب، وكذلك فاز حارسه إيدرسون بجائزة أفضل حارس مرمى.

على مستوى السيدات فازت سارينا فيجمان مدربة إنجلترا بجائزة أفضل مدربة للكرة النسائية، كما فازت ماري إيربس لاعبة مانشستر يونايتد وإنجلترا بجائزة أفضل حارسة.