ذا بيست - إيدرسون أفضل حارس في العالم

توج إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2023 خلال حفل جوائز فيفا السنوي "ذا بيست".

إيديرسون مورايش النادي : مانشستر سيتي تيبو كورتوا النادي : ريال مدريد ياسين بونو النادي : الهلال

وحقق الحارس الثلاثية مع سيتي بالموسم الماضي، حيث فاز بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.

وتوج إيدرسون على حساب ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية وبطل الدوري الأوروبي معه، وحارس الهلال السعودي الحالي.

كما فاز البرازيلي على حساب تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد.

على الجانب الآخر فازت ماري إيربس حارسة مرمى إنجلترا ومانشستر يونايتد بجائزة أفضل حارسة مرمى في العالم.

وفازت إيربس على حساب ماكينزي أرنولد حارسة مرمى وست هام ومنتخب أستراليا، وكاتا كول بطلة دوري أبطال أوروبا مع برشلونة وكأس العالم مع إسبانيا.

وحتى الآن توج بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بجائزة أفضل مدرب، وفازت سارينا فيجمان مدربة إنجلترا بجائزة أفضل مدربة للكرة النسائية.