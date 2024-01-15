مصطفى محمد: رفضت عرضا عربيا بأموال كثيرة لرغبتي في إكمال رحلتي الاحترافية

الإثنين، 15 يناير 2024 - 22:14

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - مصر - موزمبيق

كشف مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ونانت الفرنسي كواليس حياته الاحترافية في الوقت الحالي، وطموحه الشخصي في الفترة المقبلة.

وقال مصطفى محمد في حوار مسجل مسبقا على قناة أون تايم سبورتس تم إذاعته اليوم: "المعلق بلال علام هو من أطلق علي اسم أناكوندا".

وأضاف "الآن أعيش حياتي لكرة القدم فقط وأركز في كل تفاصيل حياتي من أكل وشرب ونوم وتدريبات إضافية وكل هذه الأشياء تساعدني في رغبتي للنجاح".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب تونس: نتائج مصر ونيجيريا وغانا تجعلنا نتوخى الحذر أمم إفريقيا - أيو: علينا تصحيح الأخطاء قبل مواجهة مصر أمم إفريقيا - الأرقام توضح.. فرص كثيرة دون فاعلية واستحواذ سلبي من مصر ضد موزمبيق

وأردف "نانت مدينة صغيرة ولا يوجد بها الكثير من الأمكان الترفيهية ولذلك الاجواء بها تساعد على التركيز فقط في كرة القدم".

وشدد "لا أعتقد اللعب لأي ناد مصري آخر غير الزمالك، وهذا قراري في حالة عودتي إلى مصر لأن طموحي هو الاستمرار في الاحتراف والاعتزال خارج مصر".

وواصل "طموحي مع كرة القدم يسير بخطوات ثابتة، ويجب أن أعمل بشكل جيد جدا مع نانت حتى أصل إلى هدفي المقبل".

وأكد "كل أنظار العالم تتجه إلى الدوري الإنجليزي ولذلك أريد اللعب هناك".

وأفصح "تلقيت عرض من أحد الأندية العربية مقابل مبلغ مالي كبير لكني رفضت هذه الفكرة لأنني وقتها لن أستمتع بالكرة بأفضل شكل، وفي حالة اتخاذ الخطوة التي تعتمد على الأموال سأتنازل عن تضحيتي بالعديد من الأمور مثل الغربة والعائلة والأصدقاء لتستمر رحلة احترافي الأوروبي مقابل الأموال".

واستكمل "الأموال لم تغير أي شيء في حياتي، وأنا أحد أفراد جمهور الزمالك".

وانتقل للحديث عن وقت احترافه من الزمالك إلى جالاتا سراي التركي قائلا: "وقت احترافي كان جمهور الزمالك يعتقد أنني أفكر في نفسي فقط رغم أنني حصلت على وعد من الإدارة للرحيل بعد بطولة إفريقيا".

واستطرد "احترافي كنت أرى أنها خطوة ممتازة لي وللنادي الذي حصل على مبلغ جيد مقابل بيعي".

وشرح "أثناء فترة خروجي للاحتراف من الزمالك هناك بعض الأشخاص بدون ذكر أسماء كانوا يتلاعبون بي وبالجمهور، ويقولون أشياء في الغرف ثم يخرجون بتصريحات عكسها في الإعلام وهذا جعل الجمهور يغضب مني".

مهاجم نانت أكد "كنت أحارب وحيدا للاحتراف والإعلام لم تصل له الصورة كاملة".

وعن رأيه في تجديد تعاقد أحمد فتوح مع الزمالك قال: "كصديق كنت أتمنى احتراف فتوح، ولكن كواحد من جمهور الزمالك كنت سعيدا بتجديد تعاقده".

وبسؤاله عن أفضلية الأهلي على الزمالك شرح: "الأمر له علاقة بالتوفيق والتجهيز بشكل أفضل للمباراة، وبالتأكيد الفرق الذي استعد بطريقة أفضل هو الذي يحسم اللقاء لصالحه".

وأتم تصريحاته بسؤاله عن من هو بطل الدوري المصري الموسم الحالي ليجيب: "الزمالك إن شاء الله".

الزمالك منتخب مصر مصطفى محمد
نرشح لكم
كرنفال أمم إفريقيا – صاحب الإنجازات يكتب تاريخا يحدث لأول مرة.. هوتو رجل مباراة ناميبيا وتونس أمم إفريقيا - تاو يقود تشكيل جنوب إفريقيا أمام مالي 1 من 10 انتهت أمم إفريقيا - تونس (0)-(1) ناميبيا.. خسارة عربية جديدة أمم إفريقيا – تشكيل ناميبيا.. شالوليلي يقود الهجوم أمام تونس كرنفال أمم إفريقيا – لاعب بيراميدز رجل مباراة بوركينا فاسو وموريتانيا رصاصة تقتل المرابطين أمم إفريقيا - تشكيل تونس.. معلول أساسي ضد ناميبيا والمساكني يعادل رقم أحمد حسن
أخر الأخبار
كرنفال أمم إفريقيا – صاحب الإنجازات يكتب تاريخا يحدث لأول مرة.. هوتو رجل مباراة ناميبيا وتونس 24 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - تاو يقود تشكيل جنوب إفريقيا أمام مالي 26 دقيقة | كوت ديفوار 2023
1 من 10 43 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أوسيمين يكشف موقفه من الانتقال للدوري الإنجليزي ساعة | الكرة الأوروبية
رحيل مورينيو عن روما ولعنة الموسم الثالث ساعة | تقرير في الجول
كأس الرابطة - طلائع الجيش يتعادل مع بيراميدز بهدف قاتل ويتصدر المجموعة ساعة | الكرة المصرية
انتهت كأس آسيا - السعودية (2) - (1) عمان.. انتصار قااااتل 2 ساعة | آسيا
التشكيل - ثلاثي دفاعي.. والشهري يقود هجوم السعودية أمام عمان 2 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصيلحي لـ في الجول: سعر مابولولو؟ قبل هدفه في الجزائر أم بعده؟ 2 أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. زيزو في خط الوسط وتريزيجيه أساسي أمام موزمبيق 3 انتهت أمم إفريقيا - مصر (2)-(2) موزمبيق.. تعادل الفراعنة 4 ذا بيست - وسط ذهول الجميع.. ميسي أفضل لاعب في العالم