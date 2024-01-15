كأس آسيا - سجل هدفين وأصيب.. المرضي يشعل اكتساح الأردن لماليزيا

الإثنين، 15 يناير 2024 - 22:05

كتب : FilGoal

يزن النعيمات يسجل ويحتفل بهدف الأردن في مصر

انطلق منتخب الأردن بشكل رائع في بطولة كأس آسيا، بفوز ساحق على ماليزيا 4-0 في الجولة الأولى لدور المجموعات.

البداية أتت بهدف محمود المرضي في الدقيقة 10 بعد تمريرة من يزن النعيمات.

وفي الدقيقة 18 تحصل منتخب الأردن على ركلة جزاء سجل منها موسى التعمري الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 25 سجل التعمري مجددا ولكن تم إلغاء الهدف.

وأضاف محمود المرضي هدف الأردن الثالث في الدقيقة 32، وهدفه الشخصي الثاني من صناعة النعيمات أيضا.

وأصيب المرضي بعد تسجيل هدفه الثاني وترك موقعه لمحمد أبو حشيش في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني أنهى موسى التعمري الموقعة بهدف رابع في الدقيقة 85.

بذلك يتصدر منتخب الأردن المجموعة بفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية التي فازت على البحرين 3-1.

الأردن كأس آسيا ماليزيا
نرشح لكم
كأس آسيا - دراما الـ+98 واحتفال تحول إلى "تريند".. السعودية تقلب الطاولة على عمان انتهت كأس آسيا - السعودية (2) - (1) عمان.. انتصار قااااتل التشكيل - ثلاثي دفاعي.. والشهري يقود هجوم السعودية أمام عمان استبعاد فهد المولد من قائمة السعودية لـ كأس آسيا مواعيد مباريات الثلاثاء 16 يناير - أمم إفريقيا وكأس آسيا.. والرابطة المصرية انتهت في كأس آسيا - ماليزيا (0)-(4) الأردن كأس آسيا - العراق يستهل البطولة بثلاثية في إندونيسيا انتهت كأس آسيا - العراق (3)-(1) إندونيسيا.. فوز أسود الرافدين
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - واحدة مع الأهلي وأخرى مع جنوب إفريقيا.. بيرسي تاو يهدر ركلة جزاء ضد مالي 44 ثاتيه | كوت ديفوار 2023
هداف الجمهورية ولاعب قادم من اليونان.. تعرف على 13 لاعب شاب في تدريبات الأهلي 10 دقيقة | الكرة المصرية
كأس آسيا - دراما الـ+98 واحتفال تحول إلى "تريند".. السعودية تقلب الطاولة على عمان 25 دقيقة | آسيا
استراحة أمم إفريقيا - جنوب إفريقيا (0)-(0) مالي.. نهاية الشوط الأول 56 دقيقة | كوت ديفوار 2023
مدرب تونس: خسارتنا ضد ناميبيا؟ الأرجنتين هُزمت في كأس العالم وفازت باللقب ساعة | كوت ديفوار 2023
كرنفال أمم إفريقيا – صاحب الإنجازات يكتب تاريخا يحدث لأول مرة.. هوتو رجل مباراة ناميبيا وتونس ساعة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - تاو يقود تشكيل جنوب إفريقيا أمام مالي ساعة | كوت ديفوار 2023
1 من 10 ساعة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصيلحي لـ في الجول: سعر مابولولو؟ قبل هدفه في الجزائر أم بعده؟ 2 أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. زيزو في خط الوسط وتريزيجيه أساسي أمام موزمبيق 3 انتهت أمم إفريقيا - مصر (2)-(2) موزمبيق.. تعادل الفراعنة 4 ذا بيست - وسط ذهول الجميع.. ميسي أفضل لاعب في العالم