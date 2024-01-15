كأس آسيا - سجل هدفين وأصيب.. المرضي يشعل اكتساح الأردن لماليزيا

انطلق منتخب الأردن بشكل رائع في بطولة كأس آسيا، بفوز ساحق على ماليزيا 4-0 في الجولة الأولى لدور المجموعات.

البداية أتت بهدف محمود المرضي في الدقيقة 10 بعد تمريرة من يزن النعيمات.

وفي الدقيقة 18 تحصل منتخب الأردن على ركلة جزاء سجل منها موسى التعمري الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 25 سجل التعمري مجددا ولكن تم إلغاء الهدف.

وأضاف محمود المرضي هدف الأردن الثالث في الدقيقة 32، وهدفه الشخصي الثاني من صناعة النعيمات أيضا.

وأصيب المرضي بعد تسجيل هدفه الثاني وترك موقعه لمحمد أبو حشيش في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني أنهى موسى التعمري الموقعة بهدف رابع في الدقيقة 85.

بذلك يتصدر منتخب الأردن المجموعة بفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية التي فازت على البحرين 3-1.