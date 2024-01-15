ذا بيست - جوارديولا أفضل مدرب في العالم

الإثنين، 15 يناير 2024 - 21:58

كتب : FilGoal

جوارديولا ذا بيست

فاز بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بجائزة أفضل مدرب في العالم في حفل جوائز "فيفا".

وقال جوارديولا بعد فوزه بالجائزة: "أود أولا أن أشارك الجائزة مع سيموني إنزاجي ولوتشيانو سباليتي، سباليتي فاز بالدوري الإيطالي بشكل رائع وإنزاجي قدم مسيرة رائعة مع فريق إنتر بوصوله للمباراة النهائية وكان ممتازا".

وأضاف "أريد مشاركة الجائزة أيضا مع ملاك وإدارة مانشستر سيتي. أشكر اللاعبين جميعا على 8 سنوات معا لأنهم لا يعرفون ما يعنيه أن تستيقظ كل يوم لتعيش معهم".

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واختتم "سواء فزنا أو خسرنا هذا لا يهم، العيش معهم على الصعيد اليومي سعادة لي طوال هذه السنوات".

وتوج بيب بالثلاثية مع مانشستر سيتي، حيث فاز بالدوري وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.

بينما خسر إنزاجي نهائي دوري الأبطال مع إنتر، وفاز سباليتي بالدوري الإيطالي مع نابولي لأول مرة منذ عام 1990.

على الجانب الآخر فازت سارينا فيجمان مدربة إنجلترا بجائزة أفضل مدربة للكرة النسائية.

وتوجت فيجمان على حساب جوناتان خيرالديث مدرب برشلونة وإيما هايس مدربة تشيلسي.

جوارديولا أفضل مدرب ذا بيست
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