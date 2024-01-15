ذا بيست - نجوم الثلاثية التاريخية يسيطرون على أفضل تشكيل في العالم.. وغياب صلاح

الإثنين، 15 يناير 2024 - 21:55

كتب : محمد مصطفى

تتويج مانشستر سيتي بلقب كأس العالم للأندية 2023

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن أفضل تشكيل في العالم عن عام 2023، خلال حفل الجوائز السنوي "ذا بيست".

كيفين دي بروين

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

ويُقام الحفل في لندن للمرة الثالثة في التاريخ، اليوم 15 يناير 2024.

وسيطر لاعبو مانشستر سيتي بطل الثلاثية التاريخية "دوري الأبطال، والدوري الإنجليزي، وكأس إنجلترا"، على التشكيل المثالي والذي ضم 6 لاعبين.

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وتواجد بالتشكيل ثلاثة لاعبين من ريال مدريد، بالإضافة إلى ليونيل ميسي، وكيليان مبابي، فيما غاب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

تيبو كورتوا (ريال مدريد)

كايل ووكر (مانشستر سيتي) - جون ستونز (مانشستر سيتي) - روبن دياش (مانشستر سيتي)

جود بيلنجهام (ريال مدريد)+- برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) - كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)

إرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) - ليونيل ميسي (إنتر ميامي) - فينسيوس جونيور (ريال مدريد)

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