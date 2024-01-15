ملف ذا بيست - ليونيل ميسي يفوز بجائزة الأفضل.. والختام بجائزة السيدات

انتهى حفل الجوائز السنوي "ذا بيست" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن عام 2023.

وأقيم الحفل في لندن للمرة الثالثة في التاريخ، اليوم 15 يناير 2024.

وكان ليونيل ميسي قد فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم عن العام الماضي، ويتواجد في قائمة العام الحالي رفقة إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

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أيتانا بونماتي تفوز بجائزة أفضل لاعبة.

ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم!!!!

الفائز بجائزة بوشكاش: جييرمي مادروجا (بوتافوجو × نوفوريزونتينو) - دوري الدرجة الثانية البرازيلي

🚨🇧🇷 The goal by Guilherme Madruga, which is among the finalists for the Puskas Award.pic.twitter.com/aFf6crIlEp — VAR Tático (@vartatico) January 15, 2024

إيدرسون: شكر خاص للنادي واللاعبين وعملهم الكبير في كل السنوات الماضية. إنها سعادة كبيرة لي.

إيدرسون يفوز بجائزة أفضل حارس في العالم

ماري إيربس لاعبة إنجلترا ومانشستر يونايتد تفوز بجائزة أفضل حارسة مرمى.

سارينا فيجمان مدربة إنجلترا تفوز بجائزة أفضل مدربة

جوارديولا: برشلونة 2009 ضد مانشستر سيتي الحالي من سيفوز؟ سيعتمد الأمر على من سيكون المدرب في الفريق الذي ضدي.. ولكن كلاهما رائعين. فترة برشلونة كانت لا تصدق، كان فريقا شابا ولكن فريق سيتي أيضا قوي لأن الدوري الإنجليزي صعب وتنافسي للغاية.

ووكر: الحياة مع بيب لـ 7 سنوات شرف حقيقي.

تشكيل الأفضل في العالم:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز - روبن دياش

خط الوسط: جود بيلنجهام - برناردو سيلفا - كيفين دي بروين

خط الهجوم: إرلينج هالاند - كيليان مبابي - ليونيل ميسي - فينسيوس جونيور

فوز بيب جوارديولا بجائزة آفضل مدرب

جوارديولا: أود أولا أن أشارك الجائزة مع سيموني إنزاجي ولوتشيانو سباليتي، سباليتي فاز بالدوري الإيطالي بشكل رائع وإنزاجي قدم مسيرة رائعة مع فريق إنتر بوصوله للمباراة النهائية وكان ممتازا.

أريد مشاركة الجائزة أيضا مع ملاك وإدارة مانشستر سيتي. أشكر اللاعبين جميعا على 8 سنوات معا لأنهم لا يعرفون ما يعنيه أن تستيقظ كل يوم لتعيش معهم، سواء فزنا أو خسرنا هذا لا يهم، العيش معهم على الصعيد اليومي سعادة لي طوال هذه السنوات.

انطلاق الحفل مع تييري هنري أسطورة فرنسا وأرسنال ونجم برشلونة السابق

التقارير تشير لغياب الثلاثي المرشح على جائزة أفضل لاعب، حيث لن يتواجد مبابي وهالاند أيضا.

❌🌟 Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé NO ESTARÁN PRESENTES hoy en la gala de los Premios The Best en Londres. No estará NINGUNO de los finalistas. ⚠️ Vía @DSports. pic.twitter.com/ge7icNJDPl — Sudanalytics (@sudanalytics_) January 15, 2024

بيب جوارديولا وعائلته في الحفل

The best manager in the world, Pep Guardiola pic.twitter.com/wG81aZYqb5 — 47 (@TheFodenSZN) January 15, 2024

ميسي لن يحضر الحفل.. الأرجنتيني فضل البقاء في أمريكا ومواصلة تدريباته مع إنتر ميامي

(🌕) Leo Messi won't be present at The Best awards ceremony in London tonight. He stayed in USA to train with Inter Miami. @arielsenosiain ❌🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/QrLnbfrxvY — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) January 15, 2024

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وإليكم المرشحون حتى الآن لجوائز الأفضل:

جائزة أفضل لاعب:

إرلينج هالاند (مانشستر سيتي - النرويج)

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان - فرنسا)

ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان / إنتر ميامي - الأرجنتين)

أفضل حارس:

ياسين بونو (إشبيلية / الهلال - المغرب)

تيبو كورتوا (ريال مدريد - بلجيكا)

إيدرسون (مانشستر سيتي - البرازيل)

أفضل مدرب

بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)

سيموني إنزاجي (إنتر ميلان)

لوتشيانو سباليتي (نابولي)

أفضل لاعبة

أيتانا بونماتي (برشلونة - إسبانيا)

لينا كايسيدو (ريال مدريد / ديبورتيفو كالي - كولومبيا)

جيني هيرموسو (باتشوكا - إسبانيا)

أفضل حارسة مرمى

ماكينزي أرنولد (وست هام - أستراليا)

كاتا كول (برشلونة - إسبانيا)

ماري إيربس (مانشستر يونايتد - إنجلترا)

أفضل مدرب/مدربة كرة نسائية

جوناتان خيرالديث (برشلونة)

إيما هايس (تشيلسي)

سارينا فيجمان (إنجلترا)

جائزة بوشكاش

خوليو إنسيسو (برايتون × مانشستر سيتي) - الدوري الإنجليزي

جييرمي مادروجا (بوتافوجو × نوفوريزونتينو) - دوري الدرجة الثانية البرازيلي

نونو سانتوس (سبورتنج لشبونة × بوافيشتا) - الدوري البرتغالي