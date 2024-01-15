أمم إفريقيا - عطال وبن ناصر أساسيان مع الجزائر ضد أنجولا

الإثنين، 15 يناير 2024 - 21:20

كتب : FilGoal

يوسف عطال - منتخب الجزائر

دفع جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر بالثنائي يوسف عطال وإسماعيل بن ناصر في التشكيل الأساسي أمام أنجولا.

ويستهل منتخب الجزائر بطل نسخة 2019 مشواره بالنسخة الحالية بمواجهة أنجولا في افتتاح مباريات الجولة الرابعة.

كما شهد التشكيل أيضا تواجد فارس شايبي لاعب إينتراخت فرانكفورت وزميل عمر مرموش بالفريق الألماني.

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وجاء تشكيل الجزائر كالآتي:

حراسة المرمى: أنتوني مانديرا

الدفاع: يوسف عطال – ريان أيت نوري – عيسى ماندي – رامي بن سبعيني.

الوسط: نبيل بن طالب – فارس شايبي – إسماعيل بن ناصر.

الهجوم: رياض محرز – يوسف بلايلي – بغداد بونجاح.

ويقع المنتخبان في المجموعة الرابعة التي تضم بجانبهما منتخبي بوركينا فاسو وموريتانيا.

وتوج منتخب الجزائر بلقب إفريقيا مرتين عامي 1990 و2019.

وودع محاربو الصحراء النسخة الماضية من دور المجموعات.

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