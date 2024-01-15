السعيد يعود إلى قائمة بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش في كأس الرابطة

الإثنين، 15 يناير 2024 - 20:19

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد

السعيد يعود إلى قائمة بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش في كأس الرابطة

يعود عبد الله السعيد إلى قائمة بيراميدز استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في كأس الرابطة.

ويحل بيراميدز ضيفا على طلائع الجيش في الخامسة من مساء الثلاثاء على استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات كأس الرابطة.

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وشهدت القائمة عودة عبد الله السعيد مع استمرار غياب رمضان صبحي.

وخرج أحمد فتحي من قائمة الفريق بعد مشاركته في المباراة الماضية والتي تعادل فيها مع فاركو.

وجاءت القائمة كالتالي:

المرمى: أحمد ميهوب – يوسف نادر

الدفاع: كريم حافظ – عبد الرحمن صميدة – محمود عبد العاطي – أحمد توفيق

الوسط: يوسف أسامة – سيف جعفر – عربي بهاء – صامويل أموسا – أوجو صامويل – وليد الكرتي – إسلام عيسى – محمد رضا - عبد الله السعيد.

الهجوم: محمود أوكا – كريم الطيب – فخري لاكاي - دودو الجباس.

يفتقد بيراميدز كل من شريف إكرامي المصاب بالكتف ورمضان صبحي بسبب إصابة بشد في العضلة الخلفية.

ويواصل إبراهيم عادل التأهيل وعدم الجاهزية الفنية، بالإضافة لأسامة جلال المستبعد من قائمة منتخب مصر بسبب إصابة في أربطة غضروف الركبة.

وأخيرا يفتقد بيراميدز محمود مرعي الذي تعرض لإصابة بمزق في العضلة الخلفية.

وتأتي تلك الغيابات بجانب المستبعدين بسبب الانضمام إلى منتخباتهم في أمم إفريقيا.

إذ تضم قائمة مصر 6 لاعبين من بيراميدز وهم أحمد الشناوي وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد حمدي ومصطفى فتحي ومهند لاشين.

ويغيب الثلاثي المحترف، محمد الشيبي المنضم لقائمة منتخب المغرب وبلاتي توريه المنضم لمنتخب بوركينا فاسو وأخيرا فيستون ماييلي مهاجم الكونغو الديمقراطية.

طلائع الجيش كأس الرابطة بيراميدز
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