خبر في الجول - الولاية الثالثة.. المقاولون العرب يُتمم اتفاقه مع عودة لقيادة الفريق

الإثنين، 15 يناير 2024 - 20:05

كتب : عمرو نبيل

محمد عودة - الهلال الليبي

أتم نادي المقاولون العرب اتفاقه مع محمد عودة لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتعتبر تلك الولاية الثالثة لعودة مع المقاولون العرب بعد موسمين ونصف خلال الفترة من يناير 2016 إلى أبريل 2018، والثانية بالفترة من ديسمبر 2021 وحتى أغسطس 2022.

ورحل محمد عودة عن قيادة فريق هلال بنغازي الليبي في مطلع الشهر الجاري.

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وكان محمد عودة قد تولى مسؤولية القيادة الفنية للفريق منذ نوفمبر 2022.

وحقق هلال بنغازي الفوز في مباراة وحيدة بدور المجموعات بالكونفدرالية وتعرض للخسارة في ثلاث مواجهات.

ويأتي عودة خلفا لطلعت محرم الذي تولى القيادة الشهر الماضي بعد رحيل شوقي غريب.

وقاد طلعت محرم المقاولون العرب في أربع مباريات حتى الآن، فاز في الأولى ضد طلائع الجيش بالدوري، بينما خسر مباراتين الأولى ضد البنك الأهلي في الدوري والأخرى أمام المصري في كأس الرابطة.

وتعادل المقاولون العرب أمام الجونة بهدف لكل منهما اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الرابطة وهي رابع مباريات طلعت محرم مع الفريق.

ويلعب المقاولون مباراته المقبلة أمام البنك الأهلي يوم 26 من يناير الجاري في ختام دور المجموعات من كأس الرابطة.

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