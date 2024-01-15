كأس الرابطة - سجل وتعرض للطرد.. بواتينج يقود الاتحاد للتأهل بعد الفوز على بلدية المحلة

الإثنين، 15 يناير 2024 - 19:23

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - بنجامين بواتينج

حسم الاتحاد السكندري تأهله إلى ربع نهائي كأس الرابطة بعد تحقيق انتصاره الثاني على التوالي بدور المجموعات.

وتغلب الاتحاد على بلدية المحلة بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الرابطة.

وسجل بنيامين بواتينج هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 22 لصالح الاتحاد السكندري.

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ورفع الاتحاد رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الأولى بفارق ثلاث نقاط عن بلدية المحلة.

ويأتي ذلك قبل مواجهة سموحة ومودرن فيوتشر في نهاية الجولة الثانية، متذيلي الترتيب بدون رصيد من النقاط.

ونجح بواتينج في تسجيل الهدف الوحيد في بعد تمريرة داخل منطقة الجزاء.

وتعرض بواتينج للطرد في الدقيقة 96 قبل ثواني من نهاية اللقاء.

ويختتم الاتحاد مبارياته في دور المجموعات بمواجهة سموحة يوم الأربعاء 24 من شهر يناير الجاري.

وتقام البطولة إذ تم تقسيم 16 فريقا على أربع مجموعات ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لربع النهائي.

الاتحاد السكندري كأس الرابطة
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