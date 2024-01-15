انتهت في كأس آسيا - ماليزيا (0)-(4) الأردن

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأردن ضد ماليزيا ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في كأس آسيا.

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ق 85 التعمري يسجل الرابع

ق 35 المرضي يصاب بعد تسجيل الهدفين ويترك موقعه لمحمد أبو حشيش

ق 32 جوووول المرضي يسجل مجددا من صناعة النعيمات

ق 25 موسى التعمري يسجل ولكن التسلل يلغي الهدف

ق 18 جوووول الثاني من ركلة جزاء يسجلها موسى التعمري

ق 10 جوووول أول محمود المرضي بعد تمريرة من يزن النعيمات

بداية المباراة